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笑臉首飾戴出正能量　宅在家也要bling bling美一下

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▲▼ apm MONACO 。（圖／公關照）

▲apm MONACO推出UN APRÈS-MIDI À LA PLAGE系列，珍珠與幸運符可調節項鍊7,300元。（圖／apm MONACO提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

當前新冠肺炎疫情嚴峻，居家防疫心情難免鬱悶，明星名媛不約而同提倡要保持運動習慣保持健康，或偶爾打扮一下提振精神，此時少不了帶來正能量的首飾加持，摩納哥品牌apm MONACO近日則主打螢光色調的UN APRES-MIDI A LA PLAGE系列首飾，當中笑臉圖案的項鍊、手鍊、戒指與耳環，正為大家打氣！

▲▼ apm MONACO 。（圖／公關照）

▲apm MONACO愛心與多彩雛菊可調節項鍊，10,000元。

▲▼ apm MONACO 。（圖／公關照）

▲apm MONACO愛心笑臉不對稱珍珠耳環，7,900元。
 

apm MONACO的笑臉設計不只是金色圓墜而已，眼睛與外圍全鑲鋯石更加閃亮，同時搭配心型或珍珠元素，為項鍊或耳環增添活潑氣息；另一種笑臉設計是化身為多彩雛菊造型項鍊，與夏日繽紛穿搭完美搭配。

▲▼ apm MONACO 。（圖／公關照）▲▼ apm MONACO 。（圖／公關照）

▲apm MONACO螢光粉愛心笑臉可調節手鍊（左）3,800元，笑臉戒指3,000元。
 

2018年創立於美國洛杉磯的時尚品牌Sunnysideus，也帶來滿滿的正能量，設計理念為「always stay on sunny side」，因此推出許多令人莞爾的表情符號耳環與項鍊，耳環一邊是開心、另一邊是憂傷表情，幽默設計為整體造型加分。

▲▼ apm MONACO 。（圖／公關照）

▲Sunnysideus一個開心、一個憂傷的表情耳環，4,980元。（圖／Sunnysideus提供，以下同）

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關鍵字：

apm MONACO, Sunnysideus

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