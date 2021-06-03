高級臉Krystal大秀「名品腹肌」　網狂讚：這是什麼神仙身材

▲鄭秀晶的顏值超標，身材更是一面倒的好評。（圖／翻攝自IG/vousmevoyez）

記者曾怡嘉 / 台北報導

最近女星的馬甲線超夯，但要論到「名品腹肌」，非鄭秀晶（Krystal）莫屬了，昨日她在IG放送美照和影片，微露腹部隱約露出馬甲線，引起網民一陣尖叫，大讚她的身材非常曼妙，不只是臉高級，連身材也是一如既往的美。

以女團f(x)出道的她，一直是團體裡的舞蹈擔當，每次在舞台上表現不經意露出的馬甲線都超圈粉，她更曾憑藉她出色的馬甲線在Idols' Pick中獲得「最讓人羨慕的身體特點」第一名。

不只是她的名品腹肌，她天生有著高冷外表，以她獨特的「高級臉」收服一大票忠實粉絲，集優點於一身的她，每次登上雜誌的美照更是漂亮到讓人讚嘆，更贏得了畫報女王的讚譽，完全是人生勝利組無誤。

女生們若羨慕她的名品腹肌，以下8個簡單訓練動作，現在就練起來



1.平板支撐，保持身體挺直，雙手手肘，雙腳腳堅撐地，用臀部力量帶動身體左右轉。

2.坐在墊子上，身體保持挺直，兩腿曲膝，上半身稍微後傾，兩手向前相握伸直進行左右轉體。

3.身體躺在墊子上，兩手抱頭，肩膀與頭部抬起，兩腿伸直抬起，向上時要屈膝。

4.兩手手臂打直撐地，兩腳間撐地，收緊腹部後，兩腿輪流向上屈膝。

5.兩手抱頭，肩膀與頭部抬起，兩腿伸直交叉腿。

6.兩腿屈膝，收緊腹部，兩手抱頭，進行仰臥起坐。

7.兩腿抬起，收緊腹部，兩手相握帶動上半身左右轉體。

8.平躺於地墊，肩膀與頭部抬起，兩手放在身體兩側，雙腿屈膝兩手用指尖觸碰腳踝。

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