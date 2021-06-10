韓妞IG狂曬4款「宅家DIY」網美級咖啡！超簡單牛奶冰磚、肉桂餅乾大加分

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現代不少人都有「咖啡成癮症」，每日都要用一杯咖啡開啟美好的一天，只要今天沒喝就會覺得全身提不起勁，居家隔離期間除了簡單的拿鐵、美式之外，其實還可以有超多變化。近期網上瘋傳4款宅家也可DIY的咖啡飲品，不僅完全不輸網美咖啡廳，而且料理小白們也能輕鬆上手，天氣漸漸轉熱，冰涼暢快的咖啡絕對是夏季必備！

＃維也納咖啡

材料：濃縮咖啡、鮮奶油、牛奶、冰塊、咖啡粉 / 肉桂粉

女孩們絕對會愛，有著甜甜奶油的維也納咖啡，可以事先製作奶油，或買現成的也可以，在玻璃杯最底層先加入冰塊並倒入四分之一量的牛奶，再來進入重要步驟，沿著玻璃杯緩緩的倒入濃縮咖啡，才能夠呈現絕美的漸層，最後把剛剛的鮮奶油加在最上層也就完成了，想要來點變化的話也可以撒上咖啡粉、或是肉桂粉，都別有一番風味。

＃冰磚咖啡

材料：咖啡冰磚、牛奶冰磚、牛奶、濃縮咖啡

網美咖啡廳、韓妞IG版面上經常能見到的「冰磚咖啡」也能自己做了！事先在前一天將濃縮咖啡、牛奶冰在冰箱製作成冰磚，不論是在咖啡冰磚倒入牛奶、還是在牛奶冰磚倒入美式，就能打造出即便冰塊融化也完全不會走味的「冰拿鐵」了。

＃400次咖啡

材料：即溶咖啡粉、砂糖、牛奶、熱水、冰塊



都是家中隨手可得的材料，曾經夯到不行的「400次咖啡」，絕對是在家製作咖啡飲品的首選！首先將即溶咖啡粉、砂糖、熱水以1:1:1的比例混合，再用攪拌機不斷打泡至綿密泡沫生成為止，接下來輕輕疊在是先倒好的冰鮮奶上方就大功告成了！

＃焦糖肉桂阿法奇朵

材料：焦糖肉桂餅乾、濃縮咖啡、冰淇淋

「阿法奇朵」通常是在一球冰淇淋杯中倒入熱熱的濃縮咖啡，這款焦糖肉桂阿法奇朵，將咖啡廳常附在美式咖啡旁邊的「焦糖肉桂餅乾」捏碎，分成小塊小塊的放入杯底，再注入濃縮咖啡、與冰淇淋，除了冷熱交替的味蕾，有點脆脆的餅乾讓咖啡帶來多樣口感。

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