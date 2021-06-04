後疫情時代學會在家下廚！蔬食提案、家常小菜　5本入門食譜書必收

▲5 本好入門的食譜書（圖／IG@didiforu、Pexels@Karolina Grabowska）

疫情下的生活，或許為我們帶來一些不變，但有沒有可能這也是讓我們省思的好機會呢？能夠打破原先習慣的生活，嘗試過去從來沒有想過的事，比方說少了社交活動，是否多留點時間給自己獨處？平時沒空閒時間，是不是可以趁這時候好好看書、報名線上課程進修？無法三餐外食，有沒有可能嘗試在家下廚？

有時候生活之所以苦悶，是因為我們只站在太陽沒有照射到的陰影面看待，轉個身，也許就能找到不同的可能性！因此本篇編輯決定分享 5 本好入門的食譜書，後疫情時代的新改變就從「自己練習下廚」開始吧：

1. 抽屜積水Didi《元氣滿滿肉便當》

冷熱吃都美味！36 款營養飯盒╳50 道不復熱配菜

▲元氣滿滿肉便當（圖／博客來，下同）

Didi 在 Instagram上坐擁超過 13 萬名粉絲，她每日都會在上頭更新為孩子做的便當日記，前兩年更集結過去的經驗，推出適合為全家人準備的「元氣滿滿肉便當」。裡面除了詳實紀錄各式便當的作法外，也特地為料理新手準備了入門教材，如「怎麼根據需求找到對的肉品部位」、「挑選食材的選購技巧」和「醃漬肉類與保存方式」等，手把手教學從前置處理到烹飪與擺盤，相信學會整本書一定會有滿滿成就感！

2.海裕芬《我一個人，餓了！》

40 篇飲食記憶×40 道美味料理，國民姑姑暖胃療心上菜啦

如果是一個人外宿或是只有兩、三個人的小家庭該怎麼辦呢？推薦這本由藝人海裕芬所出版的《我一個人，餓了！》，讓你就算一個人也可以吃得豐盛，想吃什麼，就自己煮什麼。

書中料理包括煎、燉、炸、炒、蒸等不同的煮法，搭配海裕芬對於每道菜的飲食記憶，在做菜之餘，也能讀讀散文，一次填滿肚子的餓與心裡的空缺。

3. 高敏敏《運動食代》

營養師的運動飲食筆記

外食總是營養不均衡，那麼自己煮該怎麼分配每天的餐食份量與種類呢？要是平時有在運動的習慣，該怎麼調整才能吃得飽又不發胖呢？這些問題就交給專業營養師來解決！

在高敏敏營養師的《運動食代》一書中，特別為忙碌的上班族設計了簡單方便的「十五日的料理提案」，也分享了不同種類的運動後，該怎麼好好吃才能快速補充體力、修復肌肉，絕對是現代人必收藏的一本好書！

4. 找蔬食 Traveggo 無肉全植簡單提案

90 道純植初心料理，兼顧美味與愛護動物的生活方式

蔬食者也不必擔心，自煮生活每天只能吃燙青菜和炒青菜，推薦這本由人氣 youtuber 找蔬食所編寫的這本《無肉全植簡單提案》。

書中收錄了 90 道美味的快速全植料理，不僅有常見的沙拉、果汁、主食、炸物，還有全素做成的甜點。裡頭更分享了他們對於 vegen 的看法與環保生活，以及全台各地的蔬食美食地圖和全台 10 間全植店家私房食譜，也很適合想成為 vegen 或是願意嘗試一週無肉日的人一讀！

5. 培仁家

簡單的生活，自然的食材，自由的料理

最後分享的這一本《培仁家》，是今年三月王培仁老師才剛出版的新書，主打用簡單的食材，做出家常味的菜色，如醬燒豆腐、莧菜羹、麻辣小黃瓜等，都是家裡餐桌上才見的菜色。這些平凡的滋味，透過王培仁老師溫暖的筆下，注入歲月累積的智慧與對家人滿滿的關懷，成了一道道令人回味無窮的佳餚。

如果喜歡看影片版本的做菜教學的話，也可以參考王培仁老師的粉絲專頁或是 Youtube 頻道「培仁蔬食 MAMA」喔！

雖然因為疫情的關係，無法出門吃到各式餐廳的料理，但自己做菜也別有一番樂趣，說不定經過這幾個月的自煮練習，你也會漸漸愛上這種做菜給自己吃的療癒～趕快入手幾本食譜書來研究看看吧！

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