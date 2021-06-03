非常時期讓人恐慌？做好自身4件事　調適心情面對困境

▲WFH居家生活。（圖／Pexels@Limuel Gonzales）

突如其來的疫情蔓延，徹底打亂了我們原先的生活秩序。因應政府政策將第三級警戒延長至 110 年 6 月 14 日，不僅學校停課改為遠距教學，許多公司企業也紛紛實施辦公分流，或是居家工作 （Work From Home）的方式，希望藉由「非必要不出門」的決心，早日度過此次的危機。

然而，WFH 看似輕鬆，但面對另一個全新的工作模式，對任何人來說都需要適應期，有的人甚至還要一邊整理家務、照顧小孩，整體心情反而比在辦公室更加沈重無奈。

▲心理師分享對於「可以控制」與「無法控制」的心情調適（圖／蔡百祥臨床心理師 粉專）

蔡百祥臨床心理師於去年疫情初期時，翻譯了一張國外作者對於「可以控制」與「無法控制」的心情調適；而此時此刻，我們更應該保持平靜，好好地遵從政府的政策、落實防疫、養成好習慣，越是艱苦，越要保持冷靜的心態。

在家工作時：保持正向的態度

▲在家工作保持正向的態度（圖／Pexels＠Ken Tomita）

「如果疫情沒有好轉，我會不會失去工作？」、「要是留職停薪，沒有收入怎麼辦？」說真的，對尚未確定、還沒發生的事情，即便急得像熱鍋上的螞蟻也沒有任何幫助。

在家工作可能少了順暢度，身旁也沒有同事能隨時討論，工作的時程進度和自我的節奏都必須重新安排，當事情一件接一件來，卻找不到解決方法時，情緒會瞬間變得浮躁不安。這時，先喝杯咖啡喘口氣，將重點放在「該如何把事情做好」上，而不是去想一些可能會發生的壞事，維持正向積極的樂觀態度，至少讓心情是沈穩的。

和家人互動時：找些能在家裡做的事

▲多與家人互動。（圖／Pexels＠Ketut Subiyanto）

WFH 增加了許多和家人相處的時間，原本只有特定的時間，變成一天 24 小時，難免會有一些口角或摩擦；尤其當指揮中心宣布三級警戒再延長時，更是讓家長們「哀嚎遍野」。

我們必須接受的是，目前局勢就是如此，長時間待在家已成了暫時無法改變的事實，難道真的要不斷吵架、失控到疫情控制住嗎？其實，換個角度想，多出許多和家人相處的時間是非常難得的，大家平常各自忙碌，假日也都各有安排，很難有機會可以有這麼長的時間相處；想想看有沒有一些能在家一起做的事，例如一起運動、做甜點、看書、聊天，趁機交流促進家人間的情感。

恐慌時：關掉電視，不要過度曝光社交媒體

▲不要過度關注社交媒體（圖／Pexels＠Kaboompics .com）

當待在家裡的時間變多，我們更能隨時掌握目前疫情的最新動態。但是，看久了非但對身心沒有幫助，反而越來越恐慌。

最好的方式，就是暫時關掉電視，盡量不要去看那些會影響心情的即時新聞，不是說對社會漠不關心，而是應該找時間讓自己「抽離」或是「轉移注意力」，太常處於焦慮的狀態，對身體和心靈都是非常不健康的。

最重要的是：保有善良、仁慈的心

▲（圖／Pexels＠RODNAE Productions）

最後，在這個非常時期，最不需要的就是仇視了。或許，有人對指揮中心決議的政策很不滿，又或者看不慣某些人提出的見解或建議，但無謂的抨擊對現階段的我們來說並沒意義，還會造成心情的不佳。

對自己和其他人都一樣，要有一顆將心比心的心，適時地站在對方的角度，才能看見事情的全貌，也不要以偏概全、斷章取義，多多替他人著想，世界就會美好許多。

不管是待在家裡，或者依舊堅守工作崗位的前線人員，大家都是為了家園在盡一份心力！清楚明白哪些是可控和不可控因素，再回歸內在的調適，對目前混亂的情緒來說，一定會有幫助的。

延伸閱讀：

Home Office 在家辦公因應對策！4 個戰勝惰性的高效率心法，遠距工作、自由工作者也適用



今天不出門！待在家裡不是只能滑手機，還可以做這 5 件更有意義的事



※本文由女子學授權報導，未經同意禁止轉載。

https://share99.com/