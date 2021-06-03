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48歲李冰冰辣曬深V稱霸紅毯！「搶下C位」劉詩詩、唐嫣變配角

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記者鮑璿安／台北報導

大陸「嘉人女性影響力之夜」於昨（2日）登場，女星們紛紛捨棄過往優雅禮服造型，紅毯風格均以黑白西裝展開，劉詩詩以帥氣的香奈兒（CHANEL）簡潔黑西裝亮相，與過往甜美氣息產生極大差異；李冰冰更是火力全開，以一套深V西裝中空曬出火辣美胸，果然搶走眾多女星風采，搶佔C位稱霸全場。

▲▼嘉人 。（圖／翻攝自微博）

▲▼嘉人 。（圖／翻攝自微博）

▲（依序）劉詩詩、唐嫣出席「嘉人女性影響力之夜」紅毯 。（圖／翻攝自微博）

「嘉人女性影響力之夜」紅毯主題為黑白西裝，女星劉詩詩以品牌形象大使之姿穿著香奈兒（CHANEL）黑西裝登場，俐落西裝剪裁則勾勒纖細身材，透過翻領細節增添率性氣息，不忘以高腰封修飾腰身，將整體比例拿捏得宜。唐嫣則是演繹VALENTINO秋季系列西裝，運用銳利的翻領加上遍佈胸前的荷葉邊設計柔中帶剛，最後放送一雙纖細筆直美腿，讓人難以忽視。

▲▼嘉人 。（圖／翻攝自微博）

▲李冰冰 。（圖／翻攝自微博）

▲48歲女星李冰冰身穿Antonio Grimaldi 高訂系列西裝壓軸火辣登場 。（圖／翻攝自微博）

與眾女星不同，李冰冰不走帥氣風，身穿Antonio Grimaldi 高訂系列西裝壓軸火辣登場，直接霸氣開出超深V，將胸前曲線大方呈現，並以鏤空設計的胸衣曬出豐滿上圍，加上頸間的巨大蕾絲花朵點綴，遊走於火辣與氣勢之間稱霸全場。

▲▼嘉人 。（圖／翻攝自微博）

▲眾多一線女星罕見同框合照 。（圖／翻攝自微博）

紅毯結束後，更有眾多一線女星罕見同框合照，畫面中李冰冰位居C位，身旁則有女星孫儷、劉詩詩、倪妮、楊冪、唐嫣等人，少有的大咖女星一次集結，以黑白簡潔效果合照，表現力十足，引起網友熱烈討論：「李冰冰薑是老的辣」、「劉詩詩黑白西裝又美又帥」、「這張照片絕了」。

關鍵字：

嘉人, 劉詩詩, 李冰冰, 唐嫣, 紅毯

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