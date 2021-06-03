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劉詩詩西裝配百萬歐米茄帥出新高度　網友大喊「老公」

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▲▼ 劉詩詩 。（圖／翻攝劉詩詩微博）

▲劉詩詩西裝造型搭配歐米茄男錶出席晚宴。（圖／翻攝劉詩詩微博）

記者陳雅韻／台北報導

台灣媳婦劉詩詩昨於上海出席時尚雜誌《嘉人Marie Claire》舉辦的嘉人女性影響力之夜晚宴，她遵循黑白造型的dress code，穿上黑白西裝，同時搭配代言的歐米茄百萬元登月錶上陣，一改過往溫婉、仙氣飄飄的穿搭風格，變身為英姿煥發的「詩爺」，網友驚艷直接大喊「老公」！

▲▼ 劉詩詩 。（圖／翻攝劉詩詩微博）

▲黑白西裝造型的劉詩詩難得展現帥氣的一面。

嘉人女性影響力之夜晚宴眾星雲集，包括惠英紅、孫儷、李冰冰、楊冪等一線女星全穿上黑白西裝比帥，劉詩詩也換上白襯衫與短版黑外套、西裝褲較勁，不像其他女星依然搭配珠寶，她選擇搭配錶徑42mm的歐米茄男錶，讓整體造型帥度破表。

▲▼ 劉詩詩 。（圖／翻攝劉詩詩微博）

▲劉詩詩英姿煥發的模樣被網友大喊「老公」。

劉詩詩所戴的Speedmaster超霸登月錶是歐米茄最具代表性的錶款，以18K Sedna™金打造不對稱錶殼與五拱形鍊帶，內載3861同軸擒縱大師天文台認證機芯，整體設計霸氣，為她更添氣勢。

▲▼ 劉詩詩 。（圖／翻攝劉詩詩微博）

▲劉詩詩戴的歐米茄Speedmaster speedmaster超霸系列同軸擒縱42毫米大師天文台計時登月錶，1,138,000元。（圖／歐米茄提供）

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關鍵字：

劉詩詩, OMEGA, 歐米茄

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