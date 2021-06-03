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《失蹤網紅》在喜劇中融入懸疑驚悚　揭露假面閨蜜的表裡不一

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▲《失蹤網紅》電影海報。（圖／女子學）

▲失蹤網紅（圖／《失蹤網紅》電影海報，下同）

2018 年發行的美國黑色喜劇《失蹤網紅》，由曾執導《伴娘我最大》、《麻辣間諜》等多部美式喜劇的保羅·費格掌鏡。電影原名《A Simple Favor》直譯為「幫個小忙」，劇情亦圍繞在樂於助人的史蒂芬妮，從幫個小忙到偵破懸疑案件，其中引發愛情、友情的衝突，在全片兩位女主角的交手中，充斥滿滿的詼諧與幾分懸疑。

《失蹤網紅》主打懸疑驚悚的劇情，卻以美式喜劇的方式呈現，使得劇情推進並不像其他懸疑電影有著濃厚壓迫、窒息感，反而是在逗趣、胡鬧的喜劇情節中，隨著史蒂芬妮的調查，享受輕鬆自在的解謎感。電影調性如電影中愛蜜莉僅用苦艾酒潤杯的馬丁尼，擺脫迂迴婉轉，劇情的編排與轉折都是純淨的嗆辣、直白。

鮮明的角色形象對比，造就專屬本片的惡趣味。

▲《失蹤網紅》電影海報。（圖／女子學）

熱心擔任志工的史蒂芬妮（安娜·坎卓克　飾），平日積極參與小孩的班級事務，更有著媽媽網紅的身分，經營著自己的育兒部落格。一日，史蒂芬妮由於小孩的關係，結識了行事俐落、剽悍的愛蜜莉（布蕾克·萊芙莉　飾），並時常受託照護愛蜜莉的兒子；不料在一次幫個小忙中，艾蜜莉就此失蹤，徒留毫無頭緒的史蒂芬妮與艾蜜莉的丈夫蕭恩。

樂於多管閒事、屢被揶揄為聖人，史蒂芬妮彷彿是每個身邊的老好人，找不到任何缺點以供非議，但在這樣的光環之下，亦不能否認他們心中陰暗面的存在；相較史蒂芬妮的表裡不一，行事作風直爽的艾蜜莉讓兩人的相處，產生劇烈的化學反應，運用兩種極端的個性，造就許多尷尬的惡趣味，創作人利用簡單的劇情與立體的角色形象，凸顯了兩位女星截然不同的魅力。

使盡全力的勾心鬥角，更顯女性角色的閃耀亮眼。

▲《失蹤網紅》電影海報。（圖／女子學）

隨著劇情急轉直下，原來艾蜜莉的失蹤肇因一場謀殺案，將其胞妹殺害的她，藉此以假亂真詐領保險金，但這一切詭計都隨著史蒂芬妮的「幫個小忙」，逐一推翻與識破。始終被埋在鼓裡的蕭恩，外型俊俏、身形健壯，表面上有著理想丈夫與父親的身分，私底下卻無法忠誠於自己的婚姻，人前人後的形象與史蒂芬妮不謀而合。

《失蹤網紅》中，掌握主導權的兩位女性，各自為著自己的幸福勾心鬥角，卻也逐漸被心魔所侵蝕，使得原本香甜誘人的閨蜜情誼，摻雜了人性的陰險狡詐。此外，蕭恩的軟弱與搖擺不定，更使劇情走向撲朔迷離，以男配角的身分，帶出艾蜜莉的強勢霸道、史蒂芬妮的善良純真。儘管本片不如想像中的懸疑、驚悚，但女性角色的閃耀亮眼與情節的妙趣橫生，無疑是現今宅在家防疫的好選擇。

延伸閱讀：

我看見的是，明天的記憶。《迴憶》：最熟悉的陌生恐懼，出乎意料的驚悚情節反轉

燒腦懸疑的高規格日劇──《今際之國的闖關者》：生死虛實的國度之中，尋找早已忘懷的自我價值

※本文由女子學授權報導，未經同意禁止轉載。

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關鍵字：

女子學, 電影, 喜劇, 失蹤網紅, 安娜坎卓克, 布蕾克萊芙莉, 影評, 懸疑

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