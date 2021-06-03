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周冬雨被包夾親臉「三影后世紀同框」　倪妮燦笑搶躺詠梅胸脯

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記者王則絲／台北報導

昨晚大陸舉辦嘉人女性影響力之夜邀請眾多娛樂圈一線女星共襄盛舉，包括楊冪、劉詩詩、李冰冰、孫儷⋯⋯都到場參加，其中周冬雨、詠梅、惠英紅三位影后級人物在場上的合影形成世紀同框照，年紀最小的周冬雨依然宛如孩子般靈氣滿滿；女星倪妮穿著氣場十足的深V服裝，一秒化身小粉絲搶著躺在詠梅胸脯上，幸福燦笑道：「我要永久珍藏！」

▲周冬雨、倪妮。（圖／翻攝自微博）

▲周冬雨嘉人之夜造型。（圖／翻攝自微博）

昨晚嘉人之夜上女星們以「黑白西裝」為紅毯dress code同場較勁，周冬雨的嬌小身材在眾多女星中雖不佔優勢，不過她選穿Dion Lee的短版設計西裝，搭配Mugler褲管開衩褲，巧妙運用腰間中空拉出修長比例，紮起率性高包頭，散發獨特靈動氣質。

▲周冬雨、倪妮。（圖／翻攝自微博）

▲周冬雨、倪妮。（圖／翻攝自微博）

▲周冬雨、詠梅、惠英紅三位影后世紀同框。（圖／翻攝自微博）

會場上周冬雨與詠梅、惠英紅，三位影后難得合照，誕生了一組世紀同框大片，她們輪流在中間被親吻臉頰，其中最年輕的「忙內」周冬雨看起來備受寵愛，溫馨可愛的畫面受到網友們狂轉發，還登上了熱搜。

▲周冬雨、倪妮。（圖／翻攝自微博）

▲倪妮嘉人之夜造型。（圖／翻攝自微博）

女星倪妮當晚則是以一身Alexanddre Vauthier高訂服登場，絲毫不浪費名模身材，肩膀特殊線條的墊肩西裝內深V開到胃，強大氣場傾瀉而出，不過下一秒倪妮也化身為小粉絲，開心倒在詠梅的胸脯上留下合影紀念，並馬上發出了貼文表示：「我要永久珍藏！」小鳥依人的可愛舉動令人感覺特別親近。

▲周冬雨、倪妮。（圖／翻攝自微博）

▲倪妮也化身小粉絲搶著和詠梅合照。（圖／翻攝自倪妮IG）

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關鍵字：

嘉人之夜, 黑白, 周冬雨, 詠梅, 惠英紅, 影后, 世紀同框, 倪妮

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