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歐舒丹推全台店櫃「宅配免運」，一支護手霜也幫你送到家

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▲▼歐舒丹推「全台店櫃宅配免運」服務 。（圖／品牌提供）

▲美妝品牌推出專櫃宅配服務，一件也送。（圖／品牌提供）

記者曾怡嘉 / 台北報導

疫情升級，防疫宅在家但保養品用完了怎麼辦？為了鼓勵消費者待在家中不外出，天然植萃保養品牌歐舒丹推出全台店櫃免費宅配服務，即日起至6/14，只要一通電話撥打任何實體門市訂購，不限金額就能享有免運宅配服務，即便只是購買一條護手霜，也幫你免費送到家。

▲▼歐舒丹推「全台店櫃宅配免運」服務 。（圖／品牌提供）

▲L'OCCITANE 乳油木馬鞭草潔手沐浴液式皂500ml及補充包。

不只如此，品牌官網更設有防疫專區，囊括各款手部清潔產品，祭出6/15之前凡購買任2件液式皂或250g經典皂即折100元的限時優惠，鼓勵大家時時勤洗手。

▲▼免出門！美妝祭出免運宅配。（圖／品牌提供）

▲在家就能即時補貨，免外出壓力。

有機保養品牌蜜葳特在疫情期間，不僅提供官網購物免運，也同樣更推出專櫃免費寄送服務，凡購買任一件商品（不限金額），將提供免費宅配到府服務，建議消費者電洽鄰近櫃點諮詢服務。

▲▼歐舒丹推「全台店櫃宅配免運」服務 。（圖／Unsplash）

▲防疫期間清潔髮絲也很重要。

疫情期間，除了戴口罩、勤洗雙手，頭髮清潔也別忽略，頭髮像皮膚一樣，都會沾染細菌病毒，提醒大家若是回家後如果不再外出，建議馬上洗頭才算是做足全面清潔。同時，洗髮後應馬上吹乾，研究顯示20分鐘後，藏在頭部皮膚的細菌， 因為處於濕潤和暖的環境， 會是正常狀態的5倍，所以能越快吹乾越好。

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關鍵字：

歐舒丹, 宅配, 免運

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