夏天就要「芒果甜點」！超澎湃水果塔、扎實蛋糕捲　10樣超人氣必吃

編輯／Emily 圖／Pinkoi提供、翻攝自baccake.com

夏天到來，又是芒果的季節，這裡幫你精選了10 樣超人氣「芒果甜點」從蛋糕、水果塔到泡芙都有，豐富種類絕對能滿足甜點控的胃，趕快用芒果的酸甜好滋味療癒心靈。

1.七見櫻堂 抹茶芒果荔枝甜點弁當

芒果和抹茶可以搭配出日式好滋味，這款甜點弁當以帶有濃郁茶香的靜岡抹茶慕斯為主，搭配新鮮多汁的芒果和飽滿的荔枝，打造出適合夏天享用的清爽味道。

2.唐緹烘焙坊 台灣愛文芒果蛋糕捲

芒果蛋糕捲外層是柔軟扎實的香草海綿蛋糕，裡面包了新鮮的愛文芒果，以及甜而不膩的法國鮮奶油，一口咬下能品嚐到酸甜交融的滑順滋味。

3.唐緹烘焙坊 台灣愛文芒果長條蛋糕

唐緹烘焙坊還有另一款愛文芒果長條蛋糕，底下是香草戚風蛋糕，中間夾入芒果切片和生乳奶黃醬慕斯，頂端則鋪上多到滿出來的新鮮芒果丁，讓你嚐到多層次口感。

4.iSweets 愛甜食 豔夏芒果塔

除了蛋糕，也有芒果塔可以選擇，它的塔皮酥脆扎實，中間加入自製橙酒內餡、低糖戚風蛋糕夾層與香草卡士達，頂端擺上一整顆愛文芒果切成的水果丁，每一口都能感受到甜蜜滋味。

5.一茶軒甜點 鮮芒小巴盒（2入）

鮮芒小巴盒讓你體驗芒果的各式滋味，以當季鮮甜芒果搭上百香、抹茶、伯爵紅茶等不同材料，變換出多樣口味，可以一次吃到果肉、果凍、慕斯和蛋糕等豐富口感。

6.Mini私房點心 盛夏芒果卡士達

這款水果塔選用濃郁香甜的台灣芒果和進口新鮮藍莓，搭配特製手工塔皮和滑順卡士達醬，打造出扎實果肉口感與清爽酸甜滋味。

7.愛不囉嗦x一之軒 香芒戀桃蛋糕

這款是愛不囉嗦攜手一之軒的公益蛋糕，以口感綿密的戚風蛋糕體搭配入口即化的芒果果泥內餡，外層用不膩口的鮮奶油點綴，並鋪上清甜無負擔的新鮮水蜜桃果肉，做出精緻唯美的外觀。

8.MOL 美食嚴選 芒果雙餡牛奶泡芙

泡芙變成芒果口味更吸引人，泡芙本身的外皮很酥脆，裡面加入用新鮮芒果不加水製成的獨特醬料，做出口口爆漿的內餡，甜而不膩的味道讓人欲罷不能。

9.小甜心手工果醬 夏日水果派對

夏天快點收一罐芒果果醬吧！這款手工果醬以愛文芒果、金鑽鳳梨及百香果蜜漬後所製成，有酸酸甜甜的清爽滋味，拿來配優格、吐司都很適合，甚至還能泡水果茶。以上商品都能在Pinkoi官網購買。

10.BAC 鮮芒果礦石蛋糕

以巧克力蛋糕出名的甜點店Black as Chocolate把酸酸的芒果與苦甜巧克力結合，以巧克力戚風蛋糕為主，中間夾入新鮮芒果，以及芒果與百香果混合製成的醬料，頂層再抹上生巧克力醬，並加上新鮮芒果丁點綴，不管是外觀或口味都很誘人。

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