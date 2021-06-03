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北川景子小珠寶上身當最美時尚編輯　菜菜緒專挑全鑽款變女魔頭

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▲▼北川景子,菜菜緒 。（圖／翻攝TBS）

▲北川景子在《離婚活動》中佩戴Boucheron Serpent Bohème系列耳環。（圖／翻攝TBS）

▲▼ Boucheron 。（圖／公關照）

▲Boucheron Serpent Bohème系列黃K金鑲白色珍珠母貝耳環，120,500元。（圖／Boucheron提供）

記者陳雅韻／台北報導

由北川景子主演的《離婚活動》與菜菜緒演出的《Oh!My Boss! 戀愛在別冊》，即將在緯來日本台播出，巧合的是兩人分別飾演時尚雜誌編輯與總編輯，穿搭當然不能馬虎，均選擇法國珠寶品牌Boucheron（寶詩龍）作為亮眼配飾，完美示範都會女子的時髦穿搭術。

▲▼北川景子,菜菜緒 。（圖／翻攝TBS）

▲北川景子戴2款Boucheron招牌Quatre White系列戒指。（圖／翻攝TBS）

▲▼ Boucheron 。（圖／公關照）▲▼ Boucheron 。（圖／公關照）

▲Boucheron Quatre White系列戒指（左）120,000元，鑲鑽版300,000元。（圖／Boucheron提供）

產後復出的北川景子人氣不減，與瑛太主演的《離婚活動》深受矚目，戲中她法國精品SAINT LAURENT套裝上身扮演時尚編輯，同時搭配多款Boucheron珠寶，款式包括簡潔的Serpent Bohème珍珠母貝耳環、招牌的Quatre White系列戒指，一場擁抱戲她讓2款戒指搶鏡成功。

▲▼北川景子,菜菜緒 。（圖／翻攝TBS）

▲菜菜緒於《Oh!My Boss! 戀愛在別冊》搭配Boucheron珠寶展現女強人氣勢。（圖／翻攝TBS）

▲▼ Boucheron 。（圖／公關照）

▲菜菜緒選戴的Serpent Bohème系列鑽石耳環，997,000元。（圖／Boucheron提供，以下同）

今晚於緯來日本台首播的《Oh!My Boss! 戀愛在別冊》，菜菜緒演出時尚總編輯，所選的珠寶比北川景子華麗許多，幾乎都戴全鑲鑽的作品展現時尚女魔頭氣勢，例如全鑲鑽的Serpent Bohème耳環、八角廓型的Liseré鑽石耳環、羽毛造型的Plume de Paon耳環等，讓戲迷賞心悅目。

▲▼ Boucheron 。（圖／公關照）▲▼ Boucheron 。（圖／公關照）

▲Boucheron Liseré系列鑽石耳環（左）402,000元，Plume de Paon 孔雀羽毛系列耳環602,000元。

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關鍵字：

北川景子, 菜菜緒, Boucheron, 寶詩龍

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