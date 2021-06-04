瑞莎跨海撞衫少時Tiffany！「深V花朵裙」小露美胸對尬仙氣

▲瑞莎（左）跨海撞衫少女時代成員Tiffany 。（圖／品牌提供）

記者鮑璿安／台北報導

名模瑞莎身份多元，頂著前烏克蘭韻律體操國手光環來台發展亮眼，更受到時尚品牌青睞，日前演繹BLUMARINE春夏雪紡長洋裝，沒想到跨海撞衫少女時代成員Tiffany（蒂芬妮），兩位仙女透過深V洋裝展現好身材，引起粉絲關注。

▲瑞莎身穿BLUMARINE 2021 春夏系列雪紡長洋裝 。（圖／品牌提供）

瑞莎亮眼外型擄獲粉絲，日前她身穿BLUMARINE 2021 春夏系列雪紡長洋裝，一頭飄逸長髮增添夢幻仙氣，而裙裝深V剪裁完美包覆她的姣好S曲線，使得豐滿上圍若隱若現，加上鮮艷黃色點綴白皙肌膚。隨著浪漫的抓皺裙襬與肩上的花瓣修飾，更顯溫柔氛圍，最後穿著JIMMY CHOO 高跟涼鞋收尾，整體造型相當完整。

▲少女時代成員Tiffany相中軟糖粉色花卉長洋裝 。（圖／品牌提供）

BLUMARINE 2021 春夏系列延續品牌浪漫風格，以薄荷綠、軟糖粉、嬰兒藍與淺鵝黃等馬卡龍色打造夢幻氛圍，透過花漾力量柔中帶剛。而少女時代成員Tiffany也巧合演繹同款裙裝，唯獨色彩不同，她相中軟糖粉色花卉長洋裝，以淡粉色來彰顯仙氣，少了黃色的活潑氛圍，多了柔美感，同樣備受粉絲青睞。

▲BLUMARINE 2021 春夏系列延續品牌浪漫風格 。（圖／品牌提供）

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