桂綸鎂：不需要對世俗的評價照單全收，傾聽自己內心最真實的聲音

走進楊老師的「蕨知苑」彷彿來到世外桃源，有著獨到眼光的楊老師，從零開始打造這處創作場，一磚一瓦、植栽到室內空間，如美術館的藝術品陳設，處處充滿驚喜。今年的初夏腳步，似乎特別早到來，5月初的體感溫度持續飆漲，但在此聽蟲鳴鳥叫、看遠山繁景，彷彿能把溽熱思緒全數拋諸腦後，體驗著「結廬在人境」這句話的真義。看著楊老師揮舞著畫筆，為構思的雕塑作品打草稿，非凡氣息令人嚮往，本月大主題「不上班的夢想人生」在楊老師身上、在他一手打造的景色中，似乎得到了最好的實現。

演繹多套CHANEL本季 Métiers d'art 工坊系列，穿梭在品味氣息含量極高的「蕨知苑」中，小鎂詮釋出Virginie Viard本次設計理念中的核心精神—人文與藝術的女士城堡 （Château des Dames）。小鎂說：「對於CHANEL的工坊系列有特別的情感，除了能夠體驗到工匠精細手藝之外，背後都有蘊含的故事，這次以香儂頌城堡（Château de Chenonceau）為背景，展現傳奇女性的力量，在楊老師的工作室中漫步，真的有自己的城堡女主人的感覺（笑）。」在鏡頭裡的小鎂，如19世紀宮廷油畫中的主角，堅定而純粹，在模糊界線的時空中，兀自綻放。

心之所欲去感受

談及女主人一詞，對小鎂來說，是一種對生活的掌握權與自主權，在工作與不上班之間，必須取得一定的平衡，並且照著自己的意念去感受，小鎂說：「每個人的狀態不盡相同，很多人認為年輕就該馬不停蹄打拼事業，不管你是有家庭或是小孩要顧，但其實安靜下來，稍微給自己一些空間是必要的，當自己能夠回到獨自一人的狀態時，腦袋會比較清晰，眼界也會相對地感到開闊。」簡而言之，必須要給自己靜心的片刻，哪怕只有一兩個小時也好，在這樣的過程中，都能幫助我們釐清思緒，以及下一步的方向，小鎂繼續說：「經過這個過程後，當在做判斷或選擇的時候，會更貼近自己想要的，而不是世俗希望你成為的樣子，適當的暫停，絕對是必要的。聽聽自己的心，順著自己的心性去走，不要勉強自己，也不要對抗自己的心。」

很多人認為年輕就該馬不停蹄拼事業，其實安靜下來，給自己空間很重要。

心之所欲，便能自在得宜，那麼當小鎂不上班、休息的時候，喜歡做些什麼呢？她說：「最近喜歡往大自然裡去，像是爬山、露營之類的。特別喜歡去樹林比較茂盛的地方，因為比較涼快。」聊起近年流行的露營活動，小鎂的眼神中閃著興奮的光芒，問問小鎂，是否有推薦的營地？她笑著說：「當然不能告訴大家，那是我的秘密基地。」

也曾汲汲營營地活著

17歲那年在街頭被挖掘，主演由易智言導演的《藍色大門》後，事業空白期幾乎不會超過兩年，許多角色被觀眾記憶住，那個留著男生頭的迷惘高中女孩孟克柔慢慢長大，《不能說的秘密》制服美少女路小雨紅遍亞洲，自《女朋友。男朋友》的林美寶獲封金馬獎影后頭銜後，直到2020年《腿》，早已是入圍常客，多方嘗試不同角色，換個角度來看，對比現在的自己，小鎂也曾「汲汲營營」地活著？她說：「本身個性比較好奇，早期嘗試了許多不同類型電影和角色，不過開始軋戲的時候，體力逐漸透支，我發現這不是自己想要的，所以慢慢調整節奏，現在我可以有信心地說，目前的狀態很舒服。」

不需要成為別人期待的模樣，適當的休息或是暫停，絕對是必要的。

經過了試探期、嘗試期，漸漸走入穩定期，現在的小鎂在挑選角色上，有不同的目標準則？她說：「一直以來，在挑選角色上，『有感覺』這件事情對我來說很重要，而現在的我，會更關注在整部作品想表達議題上，可能它有喚醒大眾漸漸遺忘之事的能力，提醒大家在某個角落裡，還有一些需要大眾去關照的事情，只是我們都不曾去注意。或是藉著角色告訴大家，原來在某個角落，有某一族群、或是某個人，正在這樣生活著。」以「我」作為起點，如此看來，小鎂身為演員的使命，更加宏觀了。

一生做好一件事

人們總說，世間所有的相遇，都是最好的安排，對於小鎂來說，或許也是這樣的，已經把演員當作人生志業，不只要做好，還要更好，但人總會有倦怠期，難道小鎂不曾經歷瓶頸？她說：「每當在和對手對戲時，那種發自內心的真實感與力量，經常會讓我感到驚訝，透過每個不同的角色，我都在感受不同的人生，不斷地在改變自己的想法或思考模式。」小鎂提到當初在準備《聖誕玫瑰》中的李靜一角，由於角色是殘疾人士，行動都是以輪椅代步，拍攝期間都在香港（試想香港街道人群以及狹窄程度），她都把輪椅當作是代步工具，不但毅力非常驚人，執行力也相當徹底，直到殺青之後才從輪椅上站起來，她繼續說：「像是這樣的經驗，可以認識到許多不同的人性或是性格，是平常生活中沒機會感受到的，每次都是新的挑戰、每一次都有新的收穫，永遠不會膩，這是大概我離不開演戲的主要原因。」小鎂的堅持沒有白費，《聖誕玫瑰》讓她第二次獲得金馬獎最佳女主角入圍。

聽聽自己的心，順著自己的心性去走，不要勉強自己，也不要對抗自己的心。

那麼其他職涯規劃呢？從來沒有考慮轉作其他事業嗎？或是有天戲量變少了，該怎麼辦？小鎂一派輕鬆地說：「沒關係啊，現在的我，對人生感到很滿意，不管是工作、生活都在很舒服的狀態。如果不當演員的話，也沒有關係，把自己的生活過好，這樣就很足夠了。」

懂得放下 持續良善

回首這些年，小鎂會如何看待自己不同階段的改變與成長？她說：「以前的我，是個非常嚴謹的人，很多事情都自己設定的標準，那個標準很高，不管再小的事情，都要逼自己去達到那個標準，像是字寫歪了，就會一直重寫，不斷改進到滿意為止，在外人眼中是相當偏執與固執的狀態，但現在的我不會了，慢慢學著放過自己，順其自然。」

慢慢學著放過自己，凡事都順其自然。

「期待妳繼續善良、對事物永遠好奇，以及對人持續熱情。」是小鎂送給現在與未來自己的一句話，作為公眾視線中的「桂綸鎂」，名氣越大，隨之而來的標籤與評論，有時並不會永遠和藹可親，「大家給我的標籤，無論好的壞的，一直以來我都欣然接受，事實上我認為，每天的我都在變化，自己不可能這輩子只有一個模樣，並不會對我造成任何影響。不管做什麼都會有正反兩面的評論，不需要在意那些掌聲或批評的聲音，只要捫心自問出發點是否良善，就已足夠了。」小鎂語帶堅定地說著。

人生在世，要繼續善良、對事物永遠好奇，以及對人持續熱情。

成為自己喜歡的樣子

攝影棚外的拍攝，最辛苦的肯定的藝人，尤其在汗流浹背的天氣裡，必須頂著妝髪與厚重服裝，上上下下、跑來跑去，加上在野生的環境裡，不免有許多爬著的、飛著的嬌客來訪，儘管額頭的汗水如雨下，但小鎂的專業無庸置疑，只為將最好的一面呈現給我們。日前宣告加入《台北女子圖鑑》的拍攝劇組，距離上一部電視劇作品《波麗士大人》13年之久，劇中角色將橫跨20年轉折，小鎂分享道：「戲中我飾演一位北上打拼的女孩，在許多的失去與獲得中，漸漸看清目標與方向。儘管角色的背景平凡無奇，但觀眾肯定會能在她身上看見與自己相似的地方。」

不需要在意那些掌聲或批評，捫心自問出發點是否良善，就已足夠。

多年來透過角色台詞傳達共感，現實中的桂綸鎂，如今走在30代尾聲，擁抱40代前，是否也有可以送給大家的金玉良言？「不需要害怕年齡給的定義，時間會在身上成為一種智慧。給自己時間沈澱，然後再做出選擇，經過深思熟慮後，妳會喜歡自己的決定，因為不會有任何後悔，就會一步步地去實現它，最後成為自己喜歡的樣子。不需要懼怕、更不需要對世俗的評價照單全收，要傾聽自己內心最真實的聲音。」她說。

不需要害怕年齡給的定義，時間會在身上成為一種智慧。

最後，我們終於得到了答案，在近20年的演員生涯中，桂綸鎂的生命角色不是哪部作品中的誰，而是每個當下最自在、最適切的自己，做自己的女主角、女主人。

給自己時間沈澱，然後再做出選擇，經過深思熟慮後，妳會喜歡自己的決定。

不需要懼怕、不需要對世俗的評價照單全收，要傾聽自己內心最真實的聲音。

OFF THE RECORD

無所事事的美好The sweetness of doing nothing

簡單、率性、好相處，是經常投射在桂綸鎂身上的關鍵字，正因為如此高度的純粹，讓她的氣質成為許多人的心之所向。沒有秘密、喜歡放空、因為小事就能受到感動，小鎂的真，絕對是假裝不來的。

用一種動物來形容自己不上班的狀態？

應該是大貓類型的，有點像隻不帶攻擊性的豹。午後在大樹下慵懶地趴著，沒有想要去草原上獵捕的意思，除了放空還是放空。

最近受到感動的人事物是？

近期都在拍戲，受到很多鼓勵跟照顧，做自己喜歡的事情，一直是在很幸福的狀態之中。如果真的要說的話，很多劇組裡發生的事情，不管大小事，都讓我很感動。

如果可以和演過的角色共度一天，會選誰？為什麼？

一時真的很難想到，！因為過去演過的角色不是辛苦或是很心痛，不然就是很迷惘，或是心理上有些問題（笑），都沒有比較開心的角色。一定要選的話，應該是《藍色大門》裡的孟克柔吧，因為儘管對人生有諸多疑問，但是還是能夠勇敢地享受青春，在市區裡騎腳踏車閒晃、在海邊跳舞，那種無所畏懼的感覺很棒。

一天當中最喜歡的時刻是？

最喜歡下午三點。因為我覺得那時候的陽光很柔和，大家也都正處於相對穩定的狀態中，該上學的上學，該上班的上班，安安靜靜地很舒服。我時常在那個時候走上街，會有一種安定感、一種塵埃落定的感覺。如果不出門的話，喜歡躺在家裡的地上，靜靜享受陽光灑在身上的溫度。

最近相當有感覺的一個字？

一直很喜歡法文的中Maintenant這個詞，意思就是現在。把字拆解開來Main、tenant，就是手握住的意思，有點類似中文的把握當下。

常常掛在嘴邊的口頭禪？

喔，是喔？大概是這個吧（笑）

分享一個不為人知的小秘密。

秘密當然不能說出來呀（笑）！

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

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