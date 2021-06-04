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拉拉熊療癒破表！超可愛聯名潔淨乳只能在「一個地方」買的到

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▲▼專科拉拉熊聯名。（圖／品牌提供）

▲懶洋洋的拉拉熊真的超可愛。（圖／品牌提供）

記者曾怡嘉 / 台北報導

嚴峻的疫情讓人焦慮又喘不過氣，這時候真的需要一些療癒小物找開心，近來不少美妝和各大卡通人物聯名，像是專科和拉拉熊推出超微米洗卸兩用潔淨乳，讓你每天都能慵懶搞定清潔卸妝，洗臉同時卸妝，一次到位，輕鬆又方便。

專科超微米洗卸兩用潔淨乳，在6月推出拉拉熊療癒限定版，藍色瓶身上療癒的拉拉熊和專科軟萌泡泡，細緻綿密的泡沫，能深入毛孔全面包覆彩妝與皮脂髒汙，洗後肌膚保濕不緊繃，優雅的花香讓洗臉成為舒適享受，拉拉熊限定版只在屈臣氏獨賣。

▲▼蘭芝小方塊氣墊「盛開笑顏」超欠買 。（圖／品牌提供）

從台灣紅到國外的薇佳，才剛獲得世界級ASIA 2021 Global Makeup Awards最佳潔顏金獎，這次和可愛到不行的Hello Kitty攜手跨界推出「薇佳X Hello Kitty 微晶3D全能洗顏霜二入組」，打造黑白時尚保養風格。

這款熱銷已久的洗顏霜，內含30 %高濃度胺基酸晶透泡泡，能有效深入毛孔徹底清除髒污，讓肌膚在洗顏的過程中，越洗越透亮，高科技美容技術，添加深海微生物多醣、品牌經典配方VitaBtech®，加強修護及舒緩肌膚不適。還原肌膚健康與光澤。

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關鍵字：

拉拉熊, 專科, 聯名

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