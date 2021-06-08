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在家做「食物模型」打發時間！握壽司、章魚燒完成後好想咬一口

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編輯／Emily　圖／翻攝自foodishstore.jp、pinkoi.com

日本餐廳外面常會擺放許多食物模型，每次看到都對它們的逼真程度感到驚嘆，現在日本專門製作食物模型的公司，居然推出了「手作材料包」，不需要出國或參與課程，只要在家照著步驟，就能動手做出鮮美的握壽司、紅豆吐司等專業級食物模型。

▲食物模型手作包。（圖／翻攝自foodishstore.jp）

「食物模型手作材料包」以日本各地美食為主題，現有的系列中有一款是東京美食「江戶前壽司」，裡面的零件有壽司米和擺在上面的魚肉，還有上色用的顏料、筆刷，黏著用的膠等等。一開始要先幫鮭魚和鮪魚上色，再畫上紋路，看起來就會新鮮肥美，底部的米粒加入黏著劑混合、塑形，就能做出壽司形狀，接合在一起就變成了可愛的握壽司磁鐵。

▲食物模型手作包。（圖／翻攝自foodishstore.jp）

▲食物模型手作包。（圖／翻攝自foodishstore.jp）

▲食物模型手作包。（圖／翻攝自foodishstore.jp）

甜點控可以玩玩看另一款「小倉紅豆吐司」，材料包裡有厚片吐司、紅豆、奶油等零件，一樣先從上色開始，把吐司畫出焦黃色澤，再用粉末加一顆顆紅豆，調配出紅豆泥餡料，最後加上奶油就能完成，但這款難度偏高，製作手續繁複，做起來會比較有挑戰性。

▲食物模型手作包。（圖／翻攝自foodishstore.jp）

▲食物模型手作包。（圖／翻攝自foodishstore.jp）

另外還有「抹茶聖代」和「白飯」造型名片夾，以及「章魚燒」造型的吊飾和磁鐵可以挑選，這系列不只能打發時間，成品造型可愛，又讓人有成就感，真的好想買來做做看，特別是喜歡食物造型小物的人，更不能錯過。

▲食物模型手作包。（圖／翻攝自foodishstore.jp）

▲食物模型手作包。（圖／翻攝自foodishstore.jp）

想要DIY做出食物造型小物，也可以看看Pinkoi上面販售的「菠蘿麵包羊毛氈手作材料包」，用羊毛材料和戳針，就能製作出麵包小別針。看看菠蘿那酥脆的外皮，真讓人想咬一口，別在包包上也太Q，另外也能製作吐司、牛角麵包等不同款式。

▲食物模型手作包。（圖／翻攝自foodishstore.jp）

▲食物模型手作包。（圖／翻攝自foodishstore.jp）

▲食物模型手作包。（圖／翻攝自foodishstore.jp）

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關鍵字：

食物, 模型, 手作, 壽司, 吐司, 小物

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