迪麗熱巴一條珍珠串鍊抵八條　繞兩圈配露肚裝、還可變腰鍊

▲迪麗熱巴穿露肚裝搭配MIKIMOTO Double Eight系列珍珠串鍊。（圖／MIKIMOTO提供，以下同）



記者陳雅韻／台北報導

大陸女星迪麗熱巴是MIKIMOTO亞洲區品牌代言人，日前在上海出席活動一身俏麗的露肚裝，不忘搭配品牌最著名的珍珠串鍊，只是此款非經典短鍊，而是以88顆直徑約8.00mm至8.80mm的日本Akyoya珍珠組成的Mikimoto Double Eight系列長鍊，令人驚喜的是可轉換至少8種佩戴法，她選擇將長鍊繞成兩圈當頸鍊佩戴。

▲MIKIMOTO Double Eight系列珍珠串鍊，至少有8種佩戴方式，358,000元。



MIKIMOTO Double Eight系列以數字「8」作為設計靈感，白K金釦頭的特殊鏤空8字設計，是珠寶能轉換的關鍵，佩戴者可隨意扣在串鍊的任何一顆珍珠上，因此可變化成8字、Y字鍊、或是如迪麗熱巴的雙圈頸鍊等，甚至繞多圈作為珍珠手鍊，有顧客還加買一條，串在一起當腰鍊。近日品牌再推同系列黑珍珠鍊結項鍊，帶有酷味的設計可拆做兩條手鍊分開佩戴，或再串上另一條項鍊延伸出新意。

▲MIKIMOTO Double Eight系列黑珍珠鍊結項鍊，268,000元。

同樣以珍珠聞名的TASAKI串鍊雖沒有轉換式設計，但項鍊本身已存在感強烈，去年為balance慶祝10周年推出的珍珠串鍊，便在其中加入balance系列招牌K金橫桿與單顆珍珠、小鑽、讓優雅串鍊更有個性；另一款abstract star長串鍊則結合鑲鑽的開方式星形圖騰，風格活潑。

▲TASAKI petit balance class珍珠項鍊（上）238,000元，abstract star鑽石珍珠櫻花金項鍊746,000元。（圖／TASAKI提供）



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