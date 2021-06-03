東森自然美美麗助陣　歡慶李旻奪LPGA次巡賽第三冠

圖、文／東森自然美提供

台灣高球好手李旻在LPGA次級巡迴賽Mission飯店和俱樂部錦標賽當中，奪下生涯第3座次巡迴賽冠軍，李旻奪冠也為受疫情影響的台灣也帶來鼓舞人心的力量。東森集團長期贊助支持國內年輕選手，李旻也是其中之一，成為她征戰奪冠的助力。身為運動員，李旻追求第一，身為女人，李旻更追求自然美。東森自然美將繼續力挺台灣運動好手迎戰世界，為大家注入美肌續航力。

今年26歲的李旻，從12歲在父母親的鼓勵下開始練球，17歲進到職業生涯，青少女時期幾乎都在球場上度過。因為長期征戰國際賽事，為了輕量化行李，李旻多半只用化妝水、乳液基礎保養，頂多再擦防曬預防紫外線傷害，又因為賽事繁忙，幾乎沒什麼機會享受深度的美容SPA保養。在赴美投入新一季賽程前，李旻與媽媽特別應東森集團總裁王令麟的邀請，到東森自然美體驗的號稱頂級貴婦SPA的胜肽水光課程，與媽媽一起變美麗，母女倆做完直呼變身女神肌，立刻提亮有感。因為在台灣，高球女將為了讓自己保持在最好的戰鬥狀態，一樣要天天要到球場報到，而台灣的天氣更悶熱潮濕，對肌膚更是一大負擔。在做完胜肽水光課程後，李旻一掃在酷陽照射下的皮膚暗沉，變得水嫩透亮，更增冠軍選手風采，李媽媽更是直呼媽媽變姊姊了。

李旻母女也是東森自然美的忠實顧客，無論是自然美的產品或是身體課程，都是高球冠軍好手的私房保養祕方。李旻到東森自然美體驗胜肽水光課程，令她很驚豔：「東森自然美的SPA空間相當舒服而且美容師也都很親切，還有肌膚檢測、水光機等高科技的儀器，讓人對美容SPA大改觀，這次體驗的胜肽水光課程讓肌膚更加明亮，很適合以後出席大型聚會前先來救急保養一下」。

而李旻的媽媽，陪著女兒全球四處征戰，天天到高爾夫球場露天曝曬陪練，即使豔陽毒辣，還能保持健康明亮的膚質，全靠東森自然美的全方位保養。享受東森自然美胜肽水光課程的李媽媽開心表示：「東森自然美的儀器和技術都是最頂級的，加上美容師的獨家手法，讓我肌膚變得自然透亮，覺得很開心」，看到媽媽的臉變得緊緻、水亮，令李旻笑說：「胜肽水光的魅力把我的媽媽變姊姊了！」

東森自然美歡慶長期贊助的高球選手李旻在LPGA奪冠，振奮人心，推出”購買自然美瑞昇的物理性防曬乳六瓶，贈送改奇肌無瑕活膚精華霜50g一瓶”活動 (至六月底) ，豔陽下為台灣加油，也不擔心酷曬，還能用奇肌無瑕霜為肌膚注入續航力。

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