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説・流行／「貓咪裙」熱搜度激升！設計師品牌Joy、IU、Rosé都搶穿

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記者王則絲／專題報導

近期時尚圈有一款「貓咪裙」搜尋度激增，韓女星Joy（朴秀英）甫才在新歌造型中穿上，粉色背心裙印上一隻逼真的貓咪，令人印象深刻；美國樂壇超強新秀Olivia Rodrigo也被拍到穿著滿版貓咪圖案的洋裝上街，此系列「貓咪裙」單品出自設計師品牌Ashley Williams London，包括韓女星Rosé、IU、性感巨星Dua Lipa、Hailey Beiber⋯⋯也都曾穿過Ashley Williams的服裝，以及水原希子、Harry Styles都是品牌的粉絲。

▲Ashley Williams London。（圖／翻攝自IG）

▲Ashley Williams London。（圖／翻攝自IG）

▲Joy穿著粉色貓咪裙、Olivia Rodrigo穿著滿版貓咪洋裝上街。（圖／翻攝自IG@_imyour_joy、@ashleywilliamslondon）

這些「貓咪」單品出自Ashley Williams SS21系列，此外貓咪圖案也被運用在迷你短裙、手袋上，在這貓奴當道的時代，想必吸引了許多鏟屎官的注意，像這種逼真的動物印花元素，是Ashley Williams常用的手法，在前幾季也能看見類似設計。
 

▲Ashley Williams London。（圖／翻攝自IG）

▲Ashley Williams London。（圖／翻攝自IG）

▲更多Ashley Williams貓咪單品。（圖／翻攝自IG@ashleywilliamslondon）

Ashley Williams為英國設計師Ashley Williams創立的同名品牌，於2015年時於倫敦時裝周首次亮相，品牌的風格充滿誇張、趣味的元素，並融入普普藝術，也活用童趣卡通感，醒目的造型絕非一般人可以駕馭的服裝，不過品牌強烈的記憶點與獨特魅力，讓它在短短時間內就獲得明星們的推崇。

▲Ashley Williams London。（圖／翻攝自IG）

▲Rosé、IU都曾穿過Ashley Williams服裝。（圖／翻攝自YouTube、IG）

Ashley Williams經常受到韓星造型師們的欽點，即便是小眾品牌，但能發現曝光頻率很高，像是BLACKPINK成員Rosé（朴彩英）先前推出Solo新歌《Gone》時，MV中便穿著Ashley Williams的蝴蝶結洋裝與針織拼接裙出鏡；IU（李知恩）也曾在演唱會上穿著來自Ashley Williams的針織毛衣衫，將對比的紫色與綠色合而為一，極度搶眼。

性感巨星Dua Lipa（杜娃黎波）也不只一次選穿到Ashley Williams的服裝，她與小賈斯汀老婆Hailey Beiber（海莉比伯）都穿上了Ashley Williams的花紋拼接針織單品，鮮艷色彩融為一體，充滿個性衝突感。

▲Ashley Williams London。（圖／翻攝自IG）

▲Dua Lipa、Hailey Beiber親身示範Ashley Williams服裝穿搭。（圖／翻攝自IG@dualipa）

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關鍵字：

説流行, Ashley Williams, 貓咪裙, 貓咪, Joy, IU, Rose, Dua Lipa, Hailey Beiber

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