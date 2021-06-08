神給你一個「不能開的盒子」你會怎麼做？秒揭開你無法脫魯的原因

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單身久了，經過幾個曖昧對象也都沒有修成正果，那麼問題會不會是出在自己身上呢？最近日本就有項心理測驗，透過你面對一個被警告「不能開」的盒子時，會做出什麼樣的反應，來揭開你遲遲無法脫魯的原因以及愛情盲點。

Ｑ：如果神給你一個禮物盒子，叫你不可以打開，你會怎麼做？

Ａ：好好保護盒子



Ｂ：立刻打開



Ｃ：叫別人幫你打開



Ｄ：把盒子放在一旁不理會

【解析】

Ａ：好好保護盒子



既然收到的指令是「不可以打開」，就真的不會打開的人，是個對人對己都非常守誠信的人，有原則是件很好的事，不過有時候也可能會給人不知變通、嚴肅的感覺，很難透過玩笑拉近關係，在異性眼中感覺令人不太好親近。

Ｂ：立刻打開

越說「不可以打開」就越要「打開」的人，骨子裡就是一個反叛性格，做事情很強勢，行動力超高，但有時有些衝動，過頭的話對異性來說可能會感到有些懼怕，不管是男生、女生都一樣。

Ｃ：叫別人幫你打開

「叫你不可以打開」的話，你就「叫別人幫你打開」，鑽了一個漏洞看似沒有違反規定，但是你心裡也知道這是不被允許的，靈光的腦袋頭腦轉得非常快，但是小聰明有時會讓人覺得心機很重，不敢在你面前卸下心防。

Ｄ：把盒子放在一旁不理會

認為「不可以打開」的盒子等於「不關我的事」，既然不知道裡面是什麼就不會被影響，這樣的人總是能理性處事，情感方面有些平淡，常給人穩重、可靠的感覺，不過這也就是俗話說的「木頭」，對異性的舉動沒有反應，會讓對方心灰意冷、不想靠近。