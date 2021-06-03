fb ig video ETtoday search mobile

小S：「寧可一個人寂寞，也不要亂結婚」，奉勸女生把「自我」擺第一

>

▲▼小S：寧可一個人寂寞，也不要亂結婚 。（圖／翻攝自IG）

▲小S頓悟讓人生變得更快樂。（圖／翻攝自IG/elephantdee）

記者曾怡嘉 / 台北報導

近來小S和徐媽媽聯手主持大陸播客節目《老娘的老娘》，兩人一來一往，火花十足，小S說以前真的沒有長大，現在她的人生排序絕對是把自己排在首位，先把自己顧好了，才有餘力照顧別人，呼籲女生們不要把自己活成悲劇人物。

節目開頭小S就單刀直入聊到，最近常被雜誌訪問，身為獨立女性的楷模，究竟是如何分配自己的角色，人生的排序怎麼排？她說，以前的她，第一一定是家庭，再來是工作，可是現在人生排列組合改變了，現在的她「自我」擺第一，她補充解釋自我並不是要自私，而是要把自己放在重要的位置，把自己弄得快樂、健康，心態要OK才能把所有想做的事情都做好。

她向女人們呼籲，如果你不快樂、不健康，你面對所有的事情都不會好，把悲劇劇本丟掉，千萬別把自己想成悲劇人物。徐媽也在旁補充，她說她相當正能量，想當初兩姊妹要出道時，幾乎沒有人看好，但她卻非常支持女兒，做他們想做的，就一定會紅，如果不紅的話，大不了老娘養她們。

小S提及婚姻，她直言千萬不要被長輩洗腦「都幾歲了還不結婚？」這時你可能隨便找一個老實人應結，她提醒大家婚姻不是開玩笑，也不是說不喜歡就離婚，有時真的寧願一個人寂寞，也不要找一個看了兩年就不順眼，結果又不小心生了小孩，到時候要離婚是很麻煩的事。

關鍵字：

小S, 成長, 老娘的老娘

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

【持續更新】疫情升級　全台82間百貨營業時間調整一次看

【持續更新】疫情升級　全台82間百貨營業時間調整一次看

孫芸芸曬腳鍊粉絲卻被她的「毛毛拖」燒到

孫芸芸曬腳鍊粉絲卻被她的「毛毛拖」燒到

凱特穿H&M打疫苗好纖瘦　威廉王子大肌肉讓網友臉紅

凱特穿H&M打疫苗好纖瘦　威廉王子大肌肉讓網友臉紅

Manolo Blahnik公開私藏食譜！番茄牛肉、燉菜好美味

Manolo Blahnik公開私藏食譜！番茄牛肉、燉菜好美味

營養師曝「減肥失敗」9大原因！只吃一餐反而大NG

營養師曝「減肥失敗」9大原因！只吃一餐反而大NG

包．開箱／MOSCHINO超萌「T恤包」！厭世字樣惹人愛

包．開箱／MOSCHINO超萌「T恤包」！厭世字樣惹人愛

蕭敬騰腳踩Dior拖鞋調吉他　宅男連眼罩都是精品

蕭敬騰腳踩Dior拖鞋調吉他　宅男連眼罩都是精品

從喜歡的「冰淇淋口味」看出愛情觀與性格

從喜歡的「冰淇淋口味」看出愛情觀與性格

精品口罩特蒐！粉嫩LV太夢幻、FENDI加長緞帶超美

精品口罩特蒐！粉嫩LV太夢幻、FENDI加長緞帶超美

3,600元的G-SHOCK「農家橡樹」太誘人　盧廣仲包色了

3,600元的G-SHOCK「農家橡樹」太誘人　盧廣仲包色了

ET Fashion

推薦閱讀

歐陽娜娜、張柏芝差21歲撞衫！「緊身裙」體態曝光…網：輸慘

歐陽娜娜、張柏芝差21歲撞衫！「緊身裙」體態曝光…網：輸慘

《文森佐》崔律師原來是48歲美魔女！郭東延「脫衣有肉」電翻粉絲

《文森佐》崔律師原來是48歲美魔女！郭東延「脫衣有肉」電翻粉絲

6月星巴克拚外帶「110元咖啡變66元」　不用找人買一送一了

6月星巴克拚外帶「110元咖啡變66元」　不用找人買一送一了

「宅家就吵架」的3大星座組合！牡羊遇水瓶理智線必斷、冠軍是這對 歐陽娜娜災難造型曝光！頂「煙燻妝」美胸全露　網看傻：這哪位 最有社交恐懼症的星座TOP 4！雙魚天氣不好也影響、摩羯默默當空氣 水族館約會先看「哪個動物」？日網超夯心理測驗看你對愛情的渴望 UNIQLO「五條悟」T恤該買了吧？PAUL ＆ JOE第二彈碎花洋裝更美了 男神王嘉爾「最新身份」破百萬轉發！　掰了FENDI形象大使更威 孔曉振透膚絲襪大膽露腿根拼了　小12歲金高銀頂「9:1」短髮當氣質少女

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面