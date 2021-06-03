小S：「寧可一個人寂寞，也不要亂結婚」，奉勸女生把「自我」擺第一

▲小S頓悟讓人生變得更快樂。（圖／翻攝自IG/elephantdee）

記者曾怡嘉 / 台北報導

近來小S和徐媽媽聯手主持大陸播客節目《老娘的老娘》，兩人一來一往，火花十足，小S說以前真的沒有長大，現在她的人生排序絕對是把自己排在首位，先把自己顧好了，才有餘力照顧別人，呼籲女生們不要把自己活成悲劇人物。

節目開頭小S就單刀直入聊到，最近常被雜誌訪問，身為獨立女性的楷模，究竟是如何分配自己的角色，人生的排序怎麼排？她說，以前的她，第一一定是家庭，再來是工作，可是現在人生排列組合改變了，現在的她「自我」擺第一，她補充解釋自我並不是要自私，而是要把自己放在重要的位置，把自己弄得快樂、健康，心態要OK才能把所有想做的事情都做好。

她向女人們呼籲，如果你不快樂、不健康，你面對所有的事情都不會好，把悲劇劇本丟掉，千萬別把自己想成悲劇人物。徐媽也在旁補充，她說她相當正能量，想當初兩姊妹要出道時，幾乎沒有人看好，但她卻非常支持女兒，做他們想做的，就一定會紅，如果不紅的話，大不了老娘養她們。

小S提及婚姻，她直言千萬不要被長輩洗腦「都幾歲了還不結婚？」這時你可能隨便找一個老實人應結，她提醒大家婚姻不是開玩笑，也不是說不喜歡就離婚，有時真的寧願一個人寂寞，也不要找一個看了兩年就不順眼，結果又不小心生了小孩，到時候要離婚是很麻煩的事。