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項鍊版「空氣清淨機」599元起！簡單好用　隨時隨地都清新

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文／C編

最近很多人居家上班，但不是在家就100%安全，況且偶爾還是必需出門，「Her和她」推薦兩款隨身空氣清淨機，方便攜帶，甚至能如項鍊般配戴，並有多種顏色可以選擇，隨時淨化空氣更安心。

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▲QHL,酷奇,CoClean,空氣清淨機,Her和她。（圖／Her） 

▲防疫必備，搭起居家防線，空氣清淨機599元起，點我購買。

這次的兩款防疫小物，一款為QHL酷奇便攜式隨身空氣清淨機，有3色可以任選、包括科技銀、星空藍、玫瑰金，小小圓形設計，可以當成項鍊戴在身上，表面採用電鍍金屬光澤，負離子發射頭探纖維毛刷，搭配磁吸口智能充電，一鍵就可以開關機，非常簡便。

 ▲QHL,酷奇,CoClean,空氣清淨機,Her和她。（圖／Her）

▲QHL酷奇便攜式隨身空氣清淨機，原價1680元、特價599元。點我購買。

機體具負氧離子，可以中和電荷，清新順暢，隔離病菌、PM2.5、粉塵等，有效淨化空氣，去除過敏源頭，不需要更換耗材，一樣可以達到淨化的效果，隨身隨地攜帶吸入最乾淨的空氣，原價1680元、特價599元。

▲QHL,酷奇,CoClean,空氣清淨機,Her和她。（圖／Her） 

▲CoClean隨身空氣清淨機，原價1599元、特價699元。點我購買。

另一款則是CoClean隨身空氣清淨機，同樣也能隨身攜帶，可以產生300萬個負離子，遠儀空氣污染，像是二手菸、花粉、PM2.5、甲醛等等，都可以被過濾，無風機噪音，甚至連睡覺時都能放在身邊，安靜不干擾，原價1599元、特價699元。

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 ▲QHL,酷奇,CoClean,空氣清淨機,Her和她。（圖／Her）

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關鍵字：

QHL, 酷奇, CoClean, 空氣清淨機, Her和她

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