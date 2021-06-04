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亮・珠寶／箭形珠寶飛越百年　耳針射向天際超前衛

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▲▼ Boucheron,Tiffany 。（圖／公關照）

▲模特兒佩戴Boucheron Fleche du Temps系列白K金鑲鑽項鍊，1,410,000元。（圖／Boucheron提供，以下同）
 

記者陳雅韻／台北報導

法國珠寶品牌Boucheron（寶詩龍）歷史檔案豐富，在珍藏的1873年份草稿中，出現了箭形輪廓的Fleche du Temps作品，直到1919年此造型以鉑金、瑪瑙及鑽石胸針重現，美國演員Neil Patrick Harris曾戴著古董之作吸引目光，而橫跨百年，品牌再度演繹，去年於Contemplation高級珠寶系列亮相，今年推出更親民的款式，讓箭形造型項鍊、手環與耳針走入日常！

▲▼ Boucheron,Tiffany 。（圖／公關照）

▲美國演員Neil Patrick Harris曾戴Boucheron 1919年箭矢造型胸針亮相。

▲▼ Boucheron,Tiffany 。（圖／公關照）

▲鹿晗戴Boucheron Fleche du Temps耳針出席微博之夜。

▲▼ Boucheron,Tiffany 。（圖／公關照）

▲Boucheron風格大膽前衛的Fleche du Temps耳針，500,000元。

Boucheron已有上百年歷史的Fleche du Temps箭形輪廓，今日看起來依然時髦摩登，共有鋪鑲鑽石的白金項鍊、箭形手環、耳針款式，項鍊與手環的箭頭與羽毛繞成圈展現剛柔並濟的特色，而耳針則從耳洞穿過射向天際，視覺效果強烈，大陸男星鹿晗曾戴此款耳針出席微博之夜，只靠風格前衛的箭頭耳針就贏得全場目光。

▲▼ Boucheron,Tiffany 。（圖／公關照）


▲英國型女Alexa Chung戴Boucheron Fleche du Temps手環，1,270,000元。
 

Tiffany & Co.箭頭造型的珠寶，則出自畢卡索女兒Paloma Picasso之手，她以紐約建築上潦草風格塗鴉、以及她本人的筆跡為特色創作Paloma's Graffiti系列，當中包括箭頭與兩個X符號的珠寶，從萬元起跳的入門銀飾到貴金屬款式均備，更幽默的設計是心與箭造型的鑲鑽鍊墜，獻給情人再適合也不過。

▲▼ Boucheron,Tiffany 。（圖／公關照）▲▼ Boucheron,Tiffany 。（圖／公關照）

▲Tiffany Paloma's Graffiti心型與箭設計18K白金鑲鑽項鍊（左）117,000元，箭型設計純銀胸針12,500元。（圖／Tiffany提供，以下同）

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關鍵字：

亮珠寶, Boucheron, 寶詩龍, Tiffany & Co.

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