口碑推爆、好評不斷的3瓶「仙女水」　敷完肌膚絕對嫩白又透亮

記者李薇／綜合報導

夏季即將到來，也代表著美白的季節即將來到，《ET FASHION》就分享必收的3款「仙女水」系列，不但網路好評不斷、熱銷第一名，更是可以達到淡化痘疤、暗沉的效果，絕對是女孩們一定要嘗試的單品，才能讓夏季整個白皙透亮。

1.伊麗莎白雅頓 時空還原再生露

雅頓熱銷榜上第一名的「仙女水」時空還原再生露，裡面擁有一顆顆泡泡，可以層層滲透、潤澤肌底，幫助角質正常代謝，啟動肌膚年輕關鍵，讓保濕超有感，在家追劇或電話會議時還可搭配面膜紙全臉濕敷，肌膚喝飽水，打造水潤透亮仙女肌！

2.蘭蔻 超極光活粹晶露

被喻為是「極光水」的超極光活粹晶露，為了帶給肌膚持久保濕光潤效果，除了「激光酵素複合精華」這項珍貴水相成分，更以大馬士革玫瑰精油、葡萄籽油、維生素E、葵花籽油組成「植萃精油」，讓3%「植萃精油」與多達97%「激光酵素複合精華」在超極光活粹晶露瓶中完美共存，幫助肌膚補水同時補油，創造出完美的極光肌。

3.SK-II 青春露

青春露含有超過 90% PITERA，能改寫肌膚命運，成就晶瑩剔透美肌，因而受到全球數百萬女性喜愛，針對2020年的東京奧運推出全新青春露特別版，以奧林匹克五環的經典色彩瓶蓋搭配全白瓶身，裝飾著代表東京的「Tokyo」字樣，象徵著希望和團結，表達對奧運賽事和全球運動員的支持。

只要兩個步驟！超簡單製作出「人魚公主捲髮」約會、上班都好美



此生必收「五花肉打亮」#PinkGlow！玫瑰金珠光美到讓人睜不開眼



根本就是「人間無花果」！超美的唇釉色，還印有莎莉圖案太可愛