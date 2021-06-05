NASA太空人制服啟發Swatch　生物陶瓷錶新色出擊

▲Swatch太空腕錶全新系列，當中3款BIG BOLD蔚藍宇宙（左起）4,100元，太空漫步5,200元，橘色風暴5,350元。（圖／Swatch提供，以下同）



記者陳雅韻／台北報導

人類對浩瀚宇宙總有無窮想像，Swatch也不例外，以美國國家航空暨太空總署NASA為靈感，發表5款腕錶，當中3款出自47毫米大錶徑的BIG BOLD系列，並以今年獨家研發的生物陶瓷複合材質「BIOCERAMIC」製作，裝飾細節都從太空服中發想，另外兩款則是結合對外太空的想像，分別以紅藍相間的透視機芯投射了人類探索的願望，而黑白款象徵神秘星空。

▲Swatch太空腕錶系列黑白視界腕錶41mm（左起）3,000元，星際迷航錶徑34mm腕錶2,700元。



Swatch與NASA首次交會於1996年發射哥倫比亞號太空梭執行STS-75任務，當時艦上唯一也是瑞士首位太空人Claude Nicollier，佩戴品牌特別打造的Access To Space- SKZ100腕錶出任務，此深具意義的錶款目前由Swatch總部收藏。今年再度與NASA連結，主打3款BIG BOLD腕錶中「太空漫步」以太空人於艙外執勤的白色太空衣為靈感，「橘色風暴」腕錶則演繹太空人返航所穿被暱稱為南瓜服的組員逃生服，「蔚藍宇宙」則是以太空人在NASA內部工作時所穿的藍色連身衣為主色調，錶帶均印有NASA字樣。

▲歐米茄Speedmaster超霸專業登月錶42毫米計時腕錶，163,000元。（圖／歐米茄提供，以下同）



同集團的歐米茄（OMEGA）的超霸錶曾參與六次登月任務，登月錶從此成為錶界經典之作，至今仍是品牌的熱門錶款，旗下Speedmaster超霸專業登月錶42毫米計時腕錶，搭載歐米茄1861機芯，是曾經登上月球的傳奇手動上鍊機芯的後代之作，隨錶附贈NATO錶帶與登月錶錶盒，更具收藏價值。

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