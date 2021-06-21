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30萬粉絲追蹤！「狗網紅」比人類還會穿搭　迷你香奈兒、LV包牠都有

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編輯 / Jhen

誰說只有人能當網美！近期在IG上爆紅的超夯毛小孩們，穿上時下最新的精品行頭帶貨，又Q又萌，拎著包包、戴上墨鏡簡直就是「狗界」網紅，破表的時髦品味比人類還懂穿，瞬間收服狗奴們的心，只好狂讚愛心立馬追蹤起來！

▲狗界網紅 。（圖／翻攝IG）

▲狗界網紅 。（圖／翻攝IG）

▲Boobie是自己品牌「Boobie.World」的最佳代言人。（圖 / 翻攝IG@boobie_billie)

有著時尚界最愛的厭世臉，Boobie在IG上吸引28萬粉絲追蹤，甚至擁有個人時尚品牌Boobie.World，推出一系列Boobie同款的包包、配件，這款乳牛紋與寫著「BUTTER」的迷你手袋就是出自Boobie的品牌。

▲狗界網紅 。（圖／翻攝IG）

▲狗界網紅 。（圖／翻攝IG）

▲狗界網紅 。（圖／翻攝IG）

▲時下最夯的單品Boobie都有。（圖 / 翻攝IG@boobie_billie)

身為狗界「網紅」不論是經典的LOUIS VUITTON老花Speedy小包、時下最夯的Marine Serre月亮印花緊身衣，就連超難買的TELFAR小包牠也擁有！

▲狗界網紅 。（圖／翻攝IG）

▲Milki優雅的香香穿搭簡直就是「狗界香奈兒」。（圖 / 翻攝IG@double2ki)

▲狗界網紅 。（圖／翻攝IG）

▲Milki同款GD的香奈兒穿搭。（圖 / 翻攝IG@double2ki)

毛絨絨的白色博美犬Milki是來自韓國的毛小孩，將山茶花當成頭飾點綴，Q萌模樣簡直太療癒了，只見牠可愛的小腳拎著CHANEL半月小包，堪稱「狗界香奈兒」，還有背上珍珠鍊帶迷你包搭配黃色墨鏡的搭配，仔細一看原來是「同款GD穿搭」！

▲狗界網紅 。（圖／翻攝IG）

▲狗界網紅 。（圖／翻攝IG）

▲狗界網紅 。（圖／翻攝IG）

▲Milki也有日常的運動風穿搭。（圖 / 翻攝IG@double2ki)

除了時尚穿搭之外，日常的運動風格也不能少，戴上Nike頭戴的Milki完全架勢十足，下一秒的厭世照片太像明明剛說要運動，卻攤在沙發上耍廢的我們，另一套小小的洋基老帽則是和主人的「情侶裝」。

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