背不膩「黑色系爆款包」盤點！紅唇孫藝珍搶曬鉚釘款、DIOR黑化更美

記者王蓁蓁 / 台北報導

不會出錯的「黑色」包包，實背、不過季，絕對是女孩們衣櫥必備經典，《ETFASHION》特搜各大品牌的爆款黑色系包包，就連女星孫藝珍、Lisa也都不停搶背擺拍，從DIOR、PRADA、CELINE、VALENTINO.....等一口氣打包整理，無論你是不是黑色控，都不能錯過。

DIOR

▲Lady Dior 黑漆亮面小牛皮鍍鈦金屬小型提包，NT$145,000。（圖 / 品牌提供，以下同）

▲Dior Caro 黑漆亮面籐格紋小牛皮中型翻蓋包，NT$125,000。

黑，是DIOR很重要的顏色，2019年推出Ultra Black「極致霧黑系列」，將經典包款從包身、到金屬配飾細節都一次「黑化」，讓原先優雅的包款，增添一股難以抵當的帥氣魅力，將黑色帶入不同境界。

▲Dior Bobby 黑色粒紋柔軟小牛皮中型肩背包，NT$115,000。

▲30 Montaigne 墨黑色小牛皮翻蓋包，NT$120,000。

▲Lady Dior 黑漆亮面小牛皮鍍鈦金屬中型提包，NT$165,000。

2021早秋，DIOR再度引領黑色風潮，推出全新Uber Black系列，一口氣帶來 Lady Dior 黛妃包、Dior Caro 翻蓋包、30 Montaigne 翻蓋包以及 Dior Bobby 肩背包等人氣夯款，除了延續Ultra Black的霧面皮革，更帶來全新黑漆亮面材質，並在包款細節增添了鐵霧灰色、與鍍鈦金屬，黑色控們絕對要收。

PRADA

▲少女時代成員徐玄，一身幹練的黑色搭配Galleria包。

PRADA Galleria屬於妳一定看過的經典，黑色更是不敗，是品牌融入新古典主義的作品，在2007年推出後，一路長紅，不但有多個夾層、附長背帶，並以堅韌耐刮、防潑水的Saffiano皮革打造，讓實用性更添一筆。韓國女團少女時代成員徐玄，穿著黑色洋裝、黑色高跟鞋趴在床上，搭配PRADA Galleria包，很有幹練地工作了一天，終於可以好好放鬆的心情。此外，堪稱腋下包翹楚的PRADA Cleo，以及有肩帶上掛著小包的Re-Edition 2005等，也都是背不膩的黑包好選擇。

▲韓國女團Twice成員Momo也拿PRADA Galleria包。

▲PRADA Galleria包相當經典，NT$88,000元。

▲PRADA Cloe腋下包（左）、Re-Edition 2005 Saffiano皮革包，染上黑色更雋永。

CELINE

▲CELINE_TEEN SOFT 16小牛皮肩背包，NT$84,000。（圖 / 品牌提供）

有「帶貨女王」之稱的Lisa，前陣子又在IG上放火曬新包！這款全新的Teen Soft 16 小牛皮肩背包，不同於最初CELINE 16包上窄下寬的梯形設計，變奏版本為方形輪廓，搭配品牌極簡風格更顯不羈，綴上復古金屬配件的黑色包款，遊走在優雅與率性之間。

VALENTINO

▲VALENTINO Garavani Rockstud Alcove手提包。（圖 / 品牌提供）

中央顯眼的VALENTINO標誌，運用招牌鉚釘細節打造，成為包款點睛之筆，黑金配色，讓包款在復古韻味中透出奢華感，貼心搭配可拆式背帶，不論是像孫藝珍以大膽豹紋大衣手拿搭配，還是秦嵐一身米色長版風衣優雅肩背，巧妙演繹Garavani Rockstud Alcove手提包的多樣風格穿搭。

SAINT LAURENT

▲SAINT LAURENT Le Manhattan Bag。（圖 / 翻攝IG@ysl、品牌官網）

沒有明顯的Logo標誌，優雅俐落的「Le Manhattan」曼哈頓包完美演繹了法式的低奢質感，佔滿國外KOL們的社群版面，硬挺、方形的寬敞空間，很適合上班族女孩日常穿搭。

MIU MIU

▲Miu Belle包（左）充滿復古氣氛，NT$ 88,000，Miu Spirit CIRE包（右）簡單有型，NT$ 18,000。

MIU MIU總是既甜又有個性，以經典皺摺感皮革Matelasse打造的包款，最具代表，Miu Belle有著復古珠扣包的模樣，讓人一眼就愛上，金屬細背帶更顯復古氛圍，Miu Spirit CIRE包則是近來很熱門的腋下包、半月包造型，隨興一背就很有態度。



CHANEL

▲CHANEL 口蓋卡片鍊子包，NT$ 79,200。（圖 / 翻攝品牌官網）

說到「黑色」包包當然不能不提到CHANEL，注入令人心動的夢幻珍珠元素化身成背帶，迷你的菱格紋「小廢包」簡約優雅，即便裝不下什麼，背在上身也能毫不費力地惹人注目。

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