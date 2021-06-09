衣服、褲子長到拖地？7間「小隻女網拍」超合身　再也不用找阿姨修改

文／Dappei

網拍盛行，但是小隻女們每次買網拍是否都有尺寸跟長度不合的困擾？買回家發現太長還要拿去改短，或是放著漸漸在衣櫃裡沈睡。這次跟搭黨們推薦 7 間精選的「小隻女網拍」，不管是歐美、韓系、日系通通有，肯定會把小隻女們燒得不要不要的！

▐ iDid

iDid 的風格是偏歐美微辛風，如果想要跳脫往常的風格，那麼 iDid 肯定是你的首選。iDid 的模特是 156 cm，小隻女做為參考絕對可以放心選購。另外，iDid 也會不時釋出 Vintage 的單品，喜歡復古個性感的搭黨千萬別錯過！

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▐ Cotton Ball

Cotton Ball 是偏歐美簡約質感路線，許多人會害怕身高不夠穿不出歐美的霸氣感，Cotton Ball 的模特身高158 cm，同樣可以駕馭簡約質感。無論是參加各場合，絕對可以在這挑到合適的單品！

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▐ JANMAR

JANMAR 的風格偏韓系，甜美、俏皮、微辛都可以在這找到喜歡的風格，也難怪備受大學生喜愛。JANMAR 的模特身高在154 cm ~ 156 cm 之間，時常會在 IG 上開直播跟大家分享新品實穿，小隻女可以參考實穿，就不用擔心買回去會有太大或太長的困擾！

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▐ Roshop

Roshop 是走韓系質感路線，許多大學生、小資女也很喜歡 Roshop ，基本百搭款通通有，除了衣服，也有販售飾品，同樣也會在 IG 直播實穿，模特身高介於156 cm ～ 164 cm，讓小隻女能夠更方便地快速參考。喜歡韓系歐逆風的搭黨快收藏起來吧！

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▐ Another.Q

Another.Q 是偏韓系氣質感，價格也很親民，不管是職場穿搭或是日常上課都可以在這找到合適的百搭款，小資族一定要好好把握！模特身高149 cm，相信眾多小隻女一定都能好好駕馭 Another.Q 的商品。小隻女如果怕尺寸不合，可以參考 IG 直播，有直播實穿絕對最保險！

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▐ AWAB

AWAB 是走韓系簡約感，就像 AWAB 說的「小個子有什麼關係」，模特身高 158 cm ，主打小隻女一定可以穿的網拍，有許多豐富的服飾單品、包包、鞋款應有盡有，商品介紹也很詳細，相信絕對能在 AWAB 挑選到喜歡的商品，要注意的就是錢肯定會慢慢不見。

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▐ Deerest

Deerest 的風格偏日系和韓系，小隻女想買裙子但都怕太長？想走日系層次感卻怕會像矮冬瓜？別擔心，Deerest 有許多裙裝的款式，模特身高150 cm，小隻女們也都能放心參考。IG 也會直播實穿，還會配上不同身型的模特，小隻女、微胖女一定要把 Deerest 收進口袋名單裡！

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Dappei 結語：

小隻女可以不用擔心網購的時候又遇到尺寸與長度不合的問題了！現在許多網拍都有直播實穿，也就可以按照自己的身高、身型放心購買。沒事多滑網拍，別手滑不小心買太多（笑）。

文字編輯：Jen

當個小隻女明明就超棒！跟著日本雜誌模特「柴田紗希」這樣穿，154cm 也能擁有多樣風格



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