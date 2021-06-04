Lisa的精品別想搶走！　寶格麗項鍊、安全帽全標註名字

▲Lisa是寶格麗代言天后宮中的一員。（圖／翻攝lalalalisa_m IG）

記者陳雅韻／台北報導

不少人喜歡也想買某項商品，會說「上面有寫我的名字」，南韓女團BLACKPINK成員Lisa真的讓所愛的精品上出現自己的名字了，繼日前在CELINE粉紅安全帽上塗鴉自己名字「Lisa」與CELINE創意總監名字「Hedi」後，剛入手的寶格麗（BVLGARI）項鍊，背面也刻有「Lisa」，是她個人專屬，誰也別搶走。

▲Lisa佩戴寶格麗Serpenti戒指與手環，頸上的BVLGARI BVLGARI珍珠母貝項鍊是她的新鮮貨。（圖／翻攝lalalalisa_m IG）

身為寶格麗代言人，Lisa總在第一時間新貨上身，近日新鮮貨是BVLGARI BVLGARI系列中央鑲嵌珍珠母貝的項鍊，辨識度很高的雙品牌標誌靈感源自古錢幣上的環形鐫文，上面還鑲嵌小鑽，翻到鍊墜背面有小驚喜，品牌提供刻字服務，因此她選擇刻上名字。

▲寶格麗BVLGARI BVLGARI珍珠母貝項鍊的背面可刻字，未定價。（圖／翻攝lalalalisa_m IG）

就算不能銘刻，Lisa也要動手畫，她在CELINE 2021夏季男裝系列的粉紅半罩式安全帽上，繪有自己以及CELINE創意總監Hedi名字，她戴上宣傳模樣俏皮，果然是盡職的CELINE全球品牌形象大使。

▲Lisa大膽在CELINE要價43,500元的安全帽塗鴉「Lisa」以及CELINE創意總監名字「Hedi」。（圖／翻攝lalalalisa_m IG）

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