女生鞋櫃要有一雙「Vans」！5種風格可甜可鹽　休閒服、正裝都能配

若要說鞋櫃裡的長青必備款，Vans 絕對是許多型人的必收品牌，基本款 Authentic、綴有招牌標誌水波紋的 Old Skool 都實搭又耐看，無需靠繁複設計出線，光憑 Vans 街頭感與個性十足的品牌調性，就讓推出的每雙鞋款都值得被擁戴！本篇將介紹 5 個著用 Vans 鞋款的穿搭 Look，看完你會發現原來 Vans 風格可甜也可鹽，無論搭休閒服、正裝都毫不違和！

＃中性帥氣

說到對 Vans 的印象，「有個性」想必是許多人腦海閃過的第一個關鍵字，喜愛中性打扮的性格女孩鞋櫃裡絕對不能少了一雙 Vans！若想削弱女孩感、提升帥度，丹寧材質就是你的不二之選，Denim on Denim 的搭配讓穿搭更具一致性，若怕整體過於單調，不妨上下身以不同色階的藍營造層次感，也可考慮加入帶有水洗、仿舊或破壞感元素的單品。另外，老帽也是中性穿搭不可或缺的靈魂配件，因整套穿搭色調中性，帽款可以選擇亮色、螢光色系，為造型增添亮點。

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＃優雅知性

淺色系 Vans 鞋款一直以來都是韓國歐膩們的心頭好，在保有滑板鞋的個性之餘，又比深色款式多了份清新感。接下來要介紹的是懶人必學「同色系穿搭」，色系一致的西裝外套、褲款作為主體，內搭建議避開襯衫、選擇背心或 T-shirt，才不會看上去太過正式嚴肅，鞋款搭雙呼應上衣色系的 Vans 就很有型。西裝套裝的材質也可依季節做調整，春夏氣候炎熱十分適合著用棉麻材質，厚實的西裝布料、毛呢就留給秋冬。

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＃日系率性

One-Piece 單品是日系穿搭的要點之一，若不想走輕飄飄仙女路線，不妨嘗試帶點 City Boy 風格的舒爽造型。台灣春夏氣候炎熱，基本上對多層次穿搭判了死刑，既然無法靠疊穿展現穿搭技巧，單品選擇、配件運用就顯得更加重要，型人 Bonny 著用 Vans Era 搭配色塊拼接襯衫、同色系圖紋漁夫帽就是最佳範本，另外像是印花、異材質拼接的單品也能達到同樣效果，好品味就是由眾多小細節堆砌出來的！

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＃活潑俏皮

之前 Dappei 曾寫過盤點 2021 春夏穿搭趨勢的文章，其中「冰淇淋色系」單品就是關鍵字之一，其中又以綠色、紫色最受矚目！冰淇淋色系調性活潑清新，穿上身輕鬆帶出鄰家女孩風格，好感度直升天際，千萬別覺得它色系特殊難搭配，只要鎖定米、杏、白色單品就不怕出錯。當然這個 Look 搭配今年韓國流行的編織、帶根涼鞋也沒問題，但配雙近色系的 Vans 別有一番風味，前者仙氣滿分、後者活潑率性，就看你想呈現什麼樣的風格！

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＃簡約幹練

炎炎夏季可以說是歐美女孩的主場，終於可以把秋冬深埋在衣櫃裡的 Crop Top 和背心翻出來盡情耍辣！若覺得細肩帶背心太露、坦克背心又過於單調，今夏不妨嘗試「削肩」款式，款式簡約又自帶設計感，還能美化肩頸線條，褲裝搭配牛仔褲、西裝褲都很合適，最後套上一雙 Vans Old Skool 完成一套簡單又不失氣勢的穿搭。

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Dappei 結語：

Vans 真的是很值得投資的鞋款，不僅搭配上相當靈活，各種風格都能完美相融，且款式眾多、價格親民，入手穿搭良品真的不必燒光荷包！

文字編輯：izzie

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