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偷師IG時尚教主的「極簡穿搭」　基本單品就能當高質感女子

Dappei 搭配 - 高質感服飾穿搭網 Dappei 搭配 - 高質感服飾穿搭網

創立於2013年，為台灣獨有結合穿搭、社群以及媒體平台。「服裝穿著需要..

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▲簡約穿搭。（圖／dappei提供）

文／Dappei

簡約質感的極簡風一直都是許多人喜愛的穿搭首選，基本的色系、簡單乾淨的搭配就能營造時尚感！這次，要來向搭黨們推薦搭編自己很喜歡的簡約時尚教主 Chole Hayward ，除了乾淨又有質感的穿搭，她也有開設另一個 IG 介紹居家佈置，同時也有創立 YouTube 頻道分享日常生活。Chole 很擅長用基本單品穿出時髦質感，一起來偷師一波吧！

✔ 背心

天氣熱的時候最適合穿背心出門，Chole 偏愛削肩和墊肩的款式。削肩可以修飾肩膀和手臂線條，也是一直以來必備的背心款式。墊肩背心也可以修飾手臂的贅肉，讓你立馬有直角肩，看上去更加幹練、俐落。下身可以配上休閒的牛仔褲，或是像 Chole 搭配西裝褲，絕對是職場小資女的必備穿搭！

▲簡約穿搭。（圖／dappei提供）

✔ 素 T

想走極簡風，就必須拿出衣櫃常備款 — 素 T ！素 T 的好搭相信不用多贅述，Chole 很常會用素 T 跟其它單品進行混搭，夏天不想穿太層次感，可以單穿素 T ，配上簡單的五分短褲、牛仔褲，懶人也可以馬上出門！若覺得單調沒變化，不妨將上衣紮進褲子裡，會讓整體比例看起來更好！

▲簡約穿搭。（圖／dappei提供）

✔ 背心外搭

想讓簡單的穿搭有變化，可以外搭背心來增加層次感。像是近幾年流行的學院風，將素 T 配上短版背心，搭配牛仔褲，腳踩休閒皮鞋，你也可以成為校園美劇裡的 IT GIRL ！或是搭配 V 領背心，簡單的搭配就能讓層次感瞬間激升！

▲簡約穿搭。（圖／dappei提供）

✔ 襯衫

除了搭背心外，也可以外搭襯衫，將襯衫作為外罩式的搭配，也會添加穿搭的豐富度。夏天來臨，女生可以試試花襯衫，切記配上素色的內裡和下身，才不會讓穿搭重點跑掉，率性又吸睛！

▲簡約穿搭。（圖／dappei提供）

✔ One Tone 西裝

仔細看 Chole 的 ig ，不難看出他是西裝外套的愛好者，喜歡質感極簡風的搭黨肯定要入手西裝外套！基本的 One Tone 搭配就可以穿出高級感，春夏可以選擇亮色系的搭配更加清爽。內搭素 T 或是襯衫就能輕鬆遊走正式場合，講求好比例，Chole 也會將上衣紮進褲子裡，除了一般的全紮，若搭配襯衫，下襬不要全扣並紮入一半的襯衫，讓整體多點變化層次性。

▲簡約穿搭。（圖／dappei提供）

✔ 西裝外套 + 五分褲

熱到穿不住長褲？那就配上短褲吧！這季流行趨勢少不了五分褲，可以挑選西裝五分褲，或是牛仔五分褲、單車褲也都是極簡時髦的選擇！

▲簡約穿搭。（圖／dappei提供）

✔ 西裝外套混搭

想要有 Smart Casual 的穿搭，可以將西裝外套進行混搭，Chole 配上今年十分流行的皮褲，營造霸氣、幹練的穿搭；也可以配上牛仔褲，會多些休閒氣息，也不會讓人覺得太隨性。

▲簡約穿搭。（圖／dappei提供）

Dappei 結語：

Chole 的穿搭真的好燒！極簡愛好者肯定要 follow 他的 ig ，版面也讓人看了覺得很乾淨舒服。想要走簡約質感路線其實並不難，只要有這幾款百搭單品，掌握好穿搭技巧，簡單的穿搭也能超吸睛！

文字編輯：Jen / 圖片來源：IG@chloehayward_

你的「極簡穿搭」可以很不一樣！善用小技巧提升精緻度、製造亮點，簡約穿搭也能很吸睛！

初春「黑白穿搭」提案，注重細節、款式、單品搭配，極簡、黑白穿搭也可以不無聊！

Dappei

https://dappei.com/

關鍵字：

dappei, 搭配, 穿搭, 極簡風

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