凡妮莎親自聲明！Nike Kobe Protro 6「Mamba Forever」不會發售

先前 Nike 與傳奇球星 Kobe Bryant 合作合約到期，且後續 Vanessa Bryant 先釋出並未考慮續約的消息，讓不少曼巴粉絲們感到相當錯愕，加上之後又接續發售一款致敬 Kobe 與女兒 GiGi 的 Nike Kobe 6 Protro “Mamba Forever”，其帥氣的配色加上意義十足的特殊細節，又再度燃起鞋迷朋友入手 Kobe 鞋款的慾望。

然而在代言合約未明瞭的情況下，大家最先好奇的問題莫過於：Nike Kobe 6 Protro “Mamba Forever” 真的會發售嗎？今日 Vanessa Bryant 終於在個人社群為我們做出了解答。

▲致敬 Kobe 與女兒 GiGi 的 Nike Kobe 6 Protro “Mamba Forever”（圖／sneakerbardetroit）

今日稍早 Vanessa Bryant 突然於 IG 貼文與 Story 中，上傳了個人聲明與多張 Nike Kobe 6 Protro “Mamba Forever” 的照片，她於文中澄清表示，因為與 Nike 代言合約的關係，Nike Kobe 6 Protro “Mamba Forever” 將不會有販售計畫，同時他也說道，她自己本人與其他女兒也並未收到這雙球鞋，卻看到部分人士已經搶先拿到，認為是不太妥的行為。

▲Vanessa Bryant在IG表明Nike Kobe 6 Protro “Mamba Forever” 將不會有販售計畫。（圖／翻攝自IG@vanessabryant）



看到 Vanessa Bryant 如此強硬的態度，不禁也令人只好接受這傷心的消息。不過既然鞋子似乎已經大規模製作，應該也不排除日後 Nike 會與 Vanessa 談判任何發售的可能，粉絲們可能得多等等，期待有好消息了。

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