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短褲不等於邋遢！善用素T、襯衫　打造3種體面的「夏天Look」

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▲短褲穿搭。（圖／dappei提供）

文／Dappei

台灣炎熱的天氣一直是男性們穿搭頭痛的問題，加上許多正式的場合，不得不穿上較悶熱的正裝，使得夏日的穿搭大多圍繞在舒適這點上為優先考慮。好在隨著穿搭風格的多元發展，大眾對於審美的開放性也漸漸放寬，以往被視為隨性的單品也慢慢在各大場合能看見，甚至不會有人覺得這樣有失禮節。也因此如果撇除場合嚴格的要求與限制，短褲似乎是最舒適的首選，而本篇文章就是要與搭黨們分享，如何穿出適合多場合的短褲風格，將短褲穿的既體面又舒適。

▲短褲穿搭。（圖／dappei提供）

▲短褲穿搭。（圖／dappei提供）

（圖片來源：12

1. 短袖T＋短褲

短褲其實非常樸素，所以重點就要放在單品的選擇組合上。一般而言，大部分的人都是短褲加件短袖而已，其中大概又以黑、白顏色居多，加上短褲也是素色的話，整體穿搭就會略顯單調。搭編建議可以先從圖案樣式、材質、版型來下手，而區分的方法簡單將短袖、短褲拆開來選擇，若一個選擇較樸素的單品，另一項就選擇帶有亮點的單品。舉例來說，如果上半身選擇素色的短袖，那麼短褲就不宜挑選同樣是素色的短褲，可以選擇印有字樣或是特殊剪裁與版型的短袖。另外要注意的一點是，無論是 Logo 還是圖案，若在夏天想穿出清爽乾淨的風格，這些圖案面積就不宜佔比太大，而是要帶點簡單的點綴感，這樣一來才能凸顯夏天的清爽。

▲短褲穿搭。（圖／dappei提供）

▲短褲穿搭。（圖／dappei提供）

（圖片來源：12

2. 長袖襯衫＋短褲

夏天雖然熱，但有一部分人反而比較能忍受熱，他們怕的是曬！如果你也是這樣的人，那麼搭編建議也可以從長袖襯衫下手去搭配。如果你剛好不是個怕熱的人，那麼長袖襯衫與短褲所能帶來穿搭的豐富性，絕對不是短袖類單品可比擬的。這樣上長下短的組合，能帶給視覺一種凸出的顯長效果與明顯的結構性，並同時拉高了短褲的嚴謹感。這樣一來短袖便不會讓人覺得過於輕鬆、隨意，而是在具有正式感的 look 中帶點休閒的味道。

▲短褲穿搭。（圖／dappei提供）

▲短褲穿搭。（圖／dappei提供）

（圖片來源：12

3. 短袖襯衫＋短褲

短袖襯衫在夏天穿起來一樣涼快舒適，且在設計感和豐富性又稍比短袖 T 更多一些。如：素色短袖襯衫、古巴襯衫、開領式短袖襯衫等，也因為搭配的單品是短褲，就不必太擔心穿出過於正式的老氣感。搭編的建議是上半身可以選擇較硬挺或是箱型版的剪裁，這樣一來即使不是軍工裝或機能的單品，也能呈現出工整俐落的線條和造型感。

▲短褲穿搭。（圖／dappei提供）

▲短褲穿搭。（圖／dappei提供）

（圖片來源：12

Dappei 結語：

其他種類的短褲像是 Gurkha Short 、百慕達短褲、西裝短褲都是值得你混搭與試試看的單品，趕緊跟著這回的穿搭建議去嘗試吧！

文字編輯：Kris / 封面圖源

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Dappei

https://dappei.com/

關鍵字：

dappei, 搭配, 穿搭, 短褲

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