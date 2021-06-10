健身巨巨褲子特別難買？直筒、錐形3種版型完美修飾粗腿

文／Dappei

無論你是每週七天上七次健身房的超級巨巨，或是因為自然而然就練出一雙雄壯粗腿的運動男子，如果你也曾有過找不到合適褲款的穿搭困擾，那麼別擔心，這篇文章正是大家的救星！

（圖片來源：1、2、3）

身為健身型男，不怕練太壯，只怕自己找不到一條好褲子！隨著大腿肌、小腿肌日益茁壯，衣櫥裡能穿的褲子反而日益稀少；最終無論要去哪裡，都只好穿著那條陪伴自己多時的機能緊身褲。雖然機能褲本身挺好看，但穿久也難免會膩 ⋯⋯

如果上述問題也同樣困擾著你，那麼不妨參考以下壯腿型男必備的三大褲款推薦，讓你在休閒混搭時能夠有不一樣的選擇！

#1 直筒牛仔褲

（圖片來源：1、2）

不論屬於哪種身型，都難不倒直筒牛仔褲！經典、大氣，當直筒剪裁遇上丹寧材質，就是將這世界上最耐看的兩種視覺元素揉合在一起，真正是當之無愧的「百搭神褲」。尤其是出自經典牛仔褲品牌的 OG 版型「原牛」，硬挺外型即便是壯腿型男也能輕鬆駕馭，更能彰顯硬派態度！

（圖片來源）

原色或深色的直筒經典款是最適合壯腿型男的褲型，而幾年前曾流行的修身、緊身等等的窄管剪裁，或是時裝品牌推出的設計款牛仔褲則不然。緊身牛仔褲是為了「鳥仔腿」所設計，意圖打造細直形象，然而腿形較健壯的男性著用時，同款褲型卻會緊緊服貼腿部，讓曲線無所遁形，修飾不成反而格外顯眼。

（圖片來源）

#2 素色寬版西裝褲 / 九分褲

（圖片來源：1、2）

最近幾年流行的 Oversize 寬鬆風潮將許多經典單品帶回大眾眼前，其中一項就是寬版的西裝褲（九分褲）！寬鬆剪裁不但可以修飾腿部廓形，保有空間感；挑選適當的西褲款式也能同時間達到俐落、挺拔等視覺效果，營造出有格調、有精神的良好形象。

（圖片來源：1、2）

除了商務場合之外，私下著用寬版西裝褲也是個好選擇。它可以輕鬆與衣櫥內其他單品做各式各樣的搭配，其中也包括落肩寬版 T-Shirt 等等，簡單、分明、有型，幾乎毫無壓力就能搞定一套能夠大幅提升好感度的有品味造型！

#3 錐形工作褲

（圖片來源：1、2）

「錐形褲」（Taper）的風頭正旺，現在不只是幾個知名工裝品牌，就連許多大眾平價服飾品牌也紛紛跟進這種好看又能修腿型的人氣版型。它具有上寬下收的獨特剪裁，但仍保有如同直筒一般的空隙感，因此能夠避免腿部凹凸所產生的不平衡感，又能描繪出身形曲線，營造出比起經典直筒更具活力的輪廓。

（圖片來源）

如果說牛仔褲太過休閒，西裝褲太過正式，那麼不如嘗試工作褲吧！介於兩者之間，更能順應當今工裝潮流，隨手拿件帽 T 或衝鋒衣便能自在搭配，街頭風味十足。誰說健身巨巨就不能很潮很有型？不妨試試錐形工作褲吧，它正是你的最佳選擇！

Dappei 結語：

不看不知道，原來挑選合適的材質和版型有那麼重要！事實上，要找到能夠通吃所有身型的「百搭款」並不是那麼容易的事情（而且也很可能過於單調），如何深度了解自己的身型，並且揚長補短，是一門值得好好學習的功課！

文字編輯：andrehung

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