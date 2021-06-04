陳庭妮「下身失蹤」頭髮包毛巾看秀　蕭敬騰豪躺古董敞篷車耍帥

記者王則絲／台北報導

女星陳庭妮近期出演戲劇《火神的眼淚》，精湛動人演技讓她人氣直直飆高，除了當帥氣消防員之外，也別忘了妮妮可是備受寵愛的時尚咖。陳庭妮昨晚貼出一組「下身失蹤」的居家穿搭，頭上甚至還包著毛巾就躺在沙發上嗑甜點，懶懶的觀賞COACH冬季線上大秀；另一邊歌手蕭敬騰則是一身復古裝扮，豪躺在70年代古董敞篷車上，帶粉絲們一起直擊秀場。

▲陳庭妮居家造型觀賞大秀。（圖／翻攝自IG@chen_ting_ni）

陳庭妮近期和大家一樣過著居家防疫的生活，於昨晚發出的貼文中表示：「在家舒舒服服的當一顆沙發馬鈴薯，也要很有儀式，就算只是懶懶的，也要很漂亮。」果然用「下身失蹤」的居家裝扮美翻大家，愜意的一邊吃甜點一邊等待觀賞COACH冬季大秀。

▲蕭敬騰帶大家直擊秀場。（圖／翻攝自IG@jam_hsiao0330）

COACH於上海發表冬季系列大秀，將場景拉到了上海展覽中心並設置成70年代汽車電影院，蕭敬騰便是在秀場上的古董敞篷車上擺拍，帶大家一睹現場氛圍，影片以懷舊電視台「Coach TV:Live from SHANGHAI上海實況」的節目為主題，可以看見眾多品牌好友如木村光希、林書豪⋯⋯現身其中，畫面相當有趣。

COACH冬季系列延續秋季時強調的舒適感，並大量融入經典運動風元素，利用品牌招牌Shearling外套上的復古色塊條紋、還有滑雪服造型體現；同時也有不少金屬光澤面料的禮服，給予大家疫情後放心出席盛宴的希望。

▲冬季必備的Shearling外套融合運動風元素，本季隨處可見滑雪服造型。（圖／品牌提供）

▲本季也包含數套適合參加盛宴的禮服。（圖／品牌提供）

如枕頭般柔軟夢幻的「Quilties」系列手袋，換上可愛的圓圈鎖鏈與繽紛顏色重新出發，經典老花包款上，也能發現延續自前幾季的動物元素刺繡。

▲COACH「Quilties」系列手袋又更可愛了。（圖／品牌提供）

▲經典老花上布滿可愛的動物元素刺繡。（圖／品牌提供）

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