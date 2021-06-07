朴敏英「碎花洋裝」美出新高度！3種款式超有氣質　在家穿出度假感

文／Dappei

迎接春暖花開的浪漫春季，服裝上也需要緊跟著腳步做些調整，而在春季最對味的穿搭絕對需要來件又仙又美的洋裝啦！這回來學學韓國女星「朴敏英」的洋裝搭配，也一同推薦 3 種洋裝款式，讓你 2021 的春季可以跟女神一樣美出新高度。

#款式 1：浪漫碎花、印花連身洋裝

提到洋裝絕對少不了印花、碎花圖案的設計，不過要如何穿出女人味的關鍵，就在於要挑選適合自己的款式，才能成功不顯老。像是可以選擇 V 領，或是透膚設計的款式，優雅的印花穿上身也不會過於俗氣，或是有腰身的設計，凸顯女性的柔美曲線就不易顯老，反而超有氣質。

#款式 2：一字領連身裙

若覺得碎花真的太難駕馭，沒關係！一字領的洋裝絕對可以襯出女人味，不僅露出女生最性感的鎖骨部位，還可以遮住手臂的小贅肉，完全是許多女孩於春夏之際很愛的穿搭，選擇白色或是黃色系都可以展現又仙又美的氣質，記得無論是短版、長版的洋裝都要選有綁帶或腰身設計，才不會穿得太像孕婦裝。

#款式 3：簡約風洋裝

朴敏英除了穿比較復古或是碎花繁複設計的洋裝，日常也會以簡約的連身裙為主，像是緞面材質不僅氣質加分更有種高級感，到那兒拍照也不用擔心過於搶鏡的問題，或是條紋、透膚的設計，輕鬆鬆就營造知性內斂的氣質，穿搭新手可以從這兒開始呀！

Dappei 結語：

春夏之際的確好需要一件洋裝營造度假感的 LOOK ，但要把洋裝穿得好、穿得巧這次真的要好好學女神朴敏英的選搭，不僅不俗不老氣，還帶點優雅又高級的女人味，春夏旅行前就先把這一篇看一遍，讓你怎麼穿怎麼拍都美得無話可說！

文字編輯：SWEET / 圖片來源：朴敏英IG@rachel_mypark

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