寶璣運動錶也能配正裝　海洋藍、岩灰色好優雅

▲寶璣 MARINE CHRONOGRAPHE 5527飛返計時腕錶，777,000元。（圖／寶璣提供，以下同）



記者陳雅韻／台北報導

運動錶當道，瑞士名錶寶璣（Breguet）為旗下海洋主題的Marine系列壯大陣容，分別為CHRONOGRAPHE 5527腕錶飛返計時碼錶、ALARME MUSICALE 5547二地時間鬧鈴腕錶推出藍色面盤鈦金屬版本，Marine 5517三針日期錶則以玫瑰金材質搭配岩灰色面盤，同時為各款推出皮革、橡膠和鈦金屬材質錶帶，組合出專屬的休閒風格。

▲寶璣 MARINE ALARME MUSICALE 5547鬧鈴腕錶，922,000元。

寶璣三款Marine新錶均保留羅馬數字、夜光圓點時圈、寶璣月亮形尖端夜光琢面金質指針等招牌特色，鈦金屬Marine錶款的藍色面盤以人手加上太陽飾紋，讓人聯想到大海；而玫瑰金材質Marine 5517腕錶的岩灰色面盤，飾有波浪形的機刻雕花圖案，演繹海洋的動態。

▲寶璣岩灰色面盤的MARINE 5517玫瑰金腕錶，922,000元。

好質感的運動錶其實與正式服裝也能合襯，同屬Swatch集團的德國名錶格拉蘇蒂原創（Glashutte Original）不鏽鋼與黃K金打造的SeaQ雙色錶，以品牌首款潛水錶Spezimatic Typ RP TS 200為靈感，配備深藍色陶瓷圈與面盤流露優雅氣息，通過嚴苛的 DIN 8306 和ISO 6425 雙重標準測試，符合專業潛水錶的要求，內外兼具。

▲格拉蘇蒂原創SeaQ 腕錶尼龍錶帶折疊扣款，422,000元。（圖／格拉蘇蒂原創提供）

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