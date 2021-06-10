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不是好女友，結婚後卻是顧家好老婆！「3星座女」娶到就像中樂透

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▲▼「3星座女」娶到就像中樂透。（圖／劇照）

▲男生們注意！3星座女生娶到賺到。（圖／翻攝自月薪嬌妻劇照，以下同）

編輯 / Lily

很多女生婚前各種個性，結了婚就轉性變成百分百好老婆，不僅是家內的事情一把抓，有的更願意犧牲自己來成全家庭，以下3大星座女，走過路過別錯過！

▲▼「3星座女」娶到就像中樂透。（圖／劇照）

#巨蟹女

巨蟹女脾氣超好，即便再怎麼生氣，也不太會表現出來，十分給老公面子，如果說 「每個成功男人背後都會有一個默默付出的女人」，巨蟹女就是這樣的存在。婚後即便有工作在身，他也會盡可能減少在工作上的專注力，把更多時間留給家庭，對他來說把家庭經營好，就等於做好他的事業，可說是娶到賺到。

▲▼「3星座女」娶到就像中樂透。（圖／劇照）

#牡羊女

直來直往的牡羊，個性其實很好，比起約會更適合娶回家。她很會管理家裡又明事理 ，雖不屬於那種為了結婚會犧牲奉獻的女生，他有性格也有原則，處理事情喜歡一次到位，能力很強。不只如此，牡羊女對待婚姻也有極強大的耐心，跌破大家的眼鏡，更願意犧牲自己利益來成就老公，只為了讓家庭更好。

▲▼「3星座女」娶到就像中樂透。（圖／劇照）

#獅子女

一般人覺得獅子女相處起來總有一層保護色，但是誰對他好，他心裏都是很清楚的，典型的獅子一開始並不容易相處 ，但交往越深才能了解他內心其實很柔軟，非常珍惜身邊那些愛自己的人。獅子女對待婚姻游刃有餘，尤其是對老公隱私特別尊重，有一定自信的他，對於自己挑選的婚姻是很有信心。

►「一個肯寵、一個崇拜」　情侶感情越來越好的５個小秘訣

►小S：「寧可一個人寂寞，也不要亂結婚」，奉勸女生把「自我」擺第一

關鍵字：

星座, 顧家, 好老婆

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