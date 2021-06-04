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游泳、跑步一只錶搞定　TAG Heuer智能錶水陸升級

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▲▼TAG Heuer,萬寶龍 。（圖／公關照）

▲TAG Heuer Connected 智能腕錶藍色錶帶款，58,900元。（圖／TAG Heuer提供，以下同）
 

記者陳雅韻／台北報導

居家防疫別忘了養成規律的運動習慣，藉由內建健康應用程式的TAG Heuer（泰格豪雅）Connected智能錶可了解運動狀況，品牌近期升級現有的跑步應用程式，推出專為室內跑步設計的實用新功能，待疫情減緩，還可戴此款腕錶到游泳池試試最新的游泳模式，腕錶可偵測自由式、蛙式、仰式和蝶式等四種不同游泳姿勢，精準測量與記錄游泳表現。

▲▼TAG Heuer,萬寶龍 。（圖／公關照）▲▼TAG Heuer,萬寶龍 。（圖／公關照）

▲TAG Heuer Connected智能腕錶能追蹤泳速、划水和該次訓練的單組數據，並防水50米，適合用於泳池中的淺水活動。
 

TAG Heuer Connected 智能腕錶的運動應用程式支援的項目包含跑步、單車、走路、健身、高爾夫以及新增的游泳，讓佩戴者省去換錶麻煩，完美銜接水上與水下的使用需求，以游泳功能而言，能追蹤泳速、划水和該次訓練的單組數據等指標，讓游泳者能分析表現，此款腕錶防水50米，適合用於泳池中的淺水活動，不適用於潛水或滑水運動，每次佩戴後應以清水沖洗並晾乾，以維持錶款精準度與壽命。

▲▼TAG Heuer,萬寶龍 。（圖／公關照）▲▼TAG Heuer,萬寶龍 。（圖／公關照）

▲TAG Heuer Connected 智能腕錶游泳功能介面（左），以及游泳功能趟數偵測介面。
 

萬寶龍（Montblanc）Summit Lite系列智能錶，也是為健康生活而生，以輕盈鋁材質打造錶款，採霧面黑色或霧面銀灰色設計，搭配運動型織布錶帶或橡膠錶帶，時尚外型也兼具實用功能，具心肺訓練、體能狀態、睡眠與壓力管理顯示功能，讓佩戴者更了解身心狀態進行調整，是在此非常時期的居家好幫手。

▲▼TAG Heuer,萬寶龍 。（圖／公關照）

▲萬寶龍Summit Lite系列智能腕錶銀灰色鋁錶殼款，27,300元。（圖／萬寶龍提供）

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關鍵字：

TAG Heuer, 泰格豪雅, Montblanc, 萬寶龍

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