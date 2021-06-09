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「你越脆弱，敵人越多」　30歲後需要明白的人生道理

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▲心靈,好友,女性,聚會,生活,心靈雞湯,朋友。（圖／unplash）

▲30歲後更要懂得人生道理。（圖／unplash）

編輯／借借

人生成長是美麗而殘酷的，這個世界並非這麼美好，也沒有這麼不美好，與人相遇、交際是難得的事，端看你怎麼對待、自我成長，30歲是該對自己負責的年紀，在這之後，已經沒有任何應該不成熟的理由，幾種道理你該了然於心，理解之後它能保護你，幫助你思考。

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「你越脆弱，敵人越多」
請記得，人都有劣根性，憐憫是在差距極大時才會形成，自己不強大，沒人會扶起你，多數人只想扶著，不想拉拔，好好照顧自己，你越脆弱，要面臨的壞人越多。

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「在哪個圈子，就會是怎麼樣的人」
你的生活圈決定了你的成就，如果想改變自己，就要前往更大更強的生活圈探索，你自然會面臨更多挫折，努力與其他人能相匹配，你的跳脫才有意義存在。

▲心靈,好友,女性,聚會,生活,心靈雞湯,朋友。（圖／unplash）

「20歲時追求眾星拱月情有可原，30歲後就顯得膚淺」
20歲想從他人身上得到成就感很正常，30歲之後如果沒有自己肯定自己的能力，未來的路只會越走越艱辛，工作與愛情都一樣，已經不是小孩了，不要總是叫人「拍拍」、「呼呼」才能療傷，自己要有自癒與跌倒後爬起來的力量。

▲心靈,好友,女性,聚會,生活,心靈雞湯,朋友。（圖／unplash）

「觀念沒有對錯，不要強加諸於人」
很多事情沒有標準答案，對錯由我，對別人也一樣，無論是多親密的朋友，也可能會對特定事務有不同的觀點，學習尊重對方，想法可以交流，不能強加，那是一種莫名其妙的傲慢。

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「多說好話，最賺的是自己」
好話跟阿諛奉承是不一樣的，跟不想惹事生非更不一樣，也不是為了自己的人際關係，與人交陪，既然是無傷大雅的稱讚，讓別人開心沒什麼不好，多多觀察別人的好處，讓自己正向思考，賺最大的其實是自己。

▲心靈,好友,女性,聚會,生活,心靈雞湯,朋友。（圖／unplash）

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關鍵字：

心靈, 成長, 職場, 交際, 討厭, 成熟, 快樂, 幸福, 心理學

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