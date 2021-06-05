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居家防疫一直吃泡麵？營養師推薦「6大耐放營養食材」毛豆也上榜

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▲▼ 營養師推薦「6大耐放營養食材」。（圖／翻攝unsplash、pexels）

▲營養師分享耐放的營養食材，可減少出門採購又能吃得健康。

記者張毓容／台北報導　圖／翻攝unsplash、pexels

本土疫情拉警報，為了防疫大家都減少出門盡量待在家，但不得以要出門補貨買生活必需品時，想一次買多一點食材又怕放不久，可久放的餅乾泡麵又覺得不營養？知名營養師高敏敏就特別分享了比較耐放的6大類營養食材，精準購買這些，疫情期間也能吃得健康，也不用一直出門採購。

1.可久放的主食

像是全穀米、蕎麥麵、麥片、地瓜、南瓜、馬鈴薯、蘇打餅乾、玉米罐頭等可久放的主食，可補充能量，且未精緻的澱粉富含膳食纖維，保存期約1～2年。

2.冷凍蔬果或低鹽低糖罐頭

冷凍蔬果透過急凍的方式保存，營養價值依然豐富，而罐頭則建議挑選少鹽少糖的，保存期約1～3年。像是花椰菜米、冷凍莓果、蕃茄罐頭、蘑菇罐頭、鳳梨罐頭等都很推薦。

▲▼ 營養師推薦「6大耐放營養食材」。（圖／翻攝unsplash、pexels）

3.耐放型新鮮蔬果

像是高麗菜、花椰菜、紅白蘿蔔、乾香菇、洋蔥、大蒜、薑和蘋果、奇異果、香蕉、檸檬、芭樂等較為耐放的新鮮蔬果，保存期約2～3週，能補充維他命C、植化素，可對抗疫情時緊張的壓力，幫助抗發炎。

4.冷凍或罐頭的蛋白質食材

可久放的優質蛋白質，可鞏固免疫力，像是冷凍毛豆當作嘴饞點心也很適合，另外也推薦凍豆腐、黃豆、冷凍肉品、水煮鮪魚罐頭、鷹嘴豆罐頭等，保存期約3個月～3年。

5.耐保存乳製品

每日鈣質不能少，可準備像是保久乳、奶粉、起司、乳酪等保存期約9個月～1.5年的耐保存乳製品。高敏敏表示，保久乳沒有加防腐劑，跟鮮奶一樣營養，是防疫期間的好幫手。

▲▼ 營養師推薦「6大耐放營養食材」。（圖／翻攝unsplash、pexels）

6.方便食用或烹調型食材

推薦可準備保存期1個月～1年以上、方便烹調或食用的食物，像是堅果可以直接吃，雞蛋簡單烹調就很美味，或是一些健康的沖泡飲品也都很適合。

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關鍵字：

防疫, 抗疫, 新冠肺炎, COVID-19, 疫情, 飲食, 食物, 食材, 採買, 採購, 耐久, 耐放, 營養, 營養師, 建議

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