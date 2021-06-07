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Chloe香水竟然888元起！撩倒男神的必備終極武器

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文／C編

想要入手精品，可以從最基本的香水下手，先體驗品牌的概念精神，再慢慢入手大件的單品，「Her和她」推出「Chloe香水入門暢銷款」，總共有3種香氣可以挑選，並有大小不同的容量，可以隨身帶在身上補噴，非常方便好用。

Chloe 同名女性淡香精

▲CHLOE,香水,香氛,Her和她,。（圖／Her）

▲75ml、原價4250元、特價1675元。點我購買。

2008年Chloe同名女性淡香精誕生，是同名系列中第一支香氣，以女性都非常喜歡的玫瑰作為基底，在調香師Michel Almairac及Amandine Marie的雕塑下，讓傳統的玫瑰香味轉化為活躍光采的氣息，勾勒出新時代女性獨立自主的時尚氛圍。

香氛調性是甜美的花香調，前調以小蒼蘭、粉色牡丹、荔枝展現出豐富層次的清甜氣息，接著木蘭花、鈴蘭、玫瑰花展現出花朵浪漫、優雅的香氣，最後一抹琥珀、花蜜、香柏木讓餘韻清新帶一點點的沉穩。

Chloe小小同名淡香精

▲CHLOE,香水,香氛,Her和她,。（圖／Her）

▲20ml、原價1500元、特價888元。點我購買。

Chloe同名女性淡香精的縮小版，20ml的容量小巧可愛，隨身攜帶在身上，隨時補噴也非常方便好用，包裝設計延續大瓶版本，有著服飾般的皺褶、領巾般的蝴蝶結，展現出女性柔美大方的時髦重點。

Chloe小小芳心之旅淡香精

▲CHLOE,香水,香氛,Her和她,。（圖／Her）

▲20ml、原價1500元、特價888元。點我購買。

小小芳心之旅淡香精同樣也是20ml，香調不同於強調粉嫩花香的女性氣息，採用了極具個性的花香柑苔調，揣摩現代女性自由奔放的態度，布拉斯李、明亮小蒼蘭、橡木苔，展現出難得一見的中性氣息。

關鍵字：

Chloe, 香水, 香氛, Her和她, Her

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