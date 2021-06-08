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爆賣100萬盒！居家必備堅果下殺599元　一天一包涮嘴又健康

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文／C編

堅果營養價值高，是很不錯的零食，每天適量攝取，對於身體健康有所幫助，「Her和她」推出「居家防疫必備，推薦團購堅果品牌首選」，有3種堅果量販盒可以挑選，網路下單、送貨到家，在三級警戒延長的此時，是最方便、安心的購物方式。

盛香珍 每日堅果量販盒

▲盛香珍,萬歲牌,堅果,葡萄乾,果乾,健康。（圖／Her）

▲700g*28包，原價750元、特價599元。點我購買。

盛香珍每日堅果，一包一包裝著滿滿的4種堅果，包括杏仁果、核桃、腰果、榛果粒，還有2種果乾，蔓越莓乾、藍莓乾，小袋包裝，每日一包剛剛好，攝取足夠的養份，也可以搭配優格、沙拉、牛奶、麥片來享用，都是絕佳的選擇。

盛香珍 無調味綜合果量販盒

▲盛香珍,萬歲牌,堅果,葡萄乾,果乾,健康。（圖／Her）

▲700g*28包，原價750元、特價599元。點我購買。

吃得到堅果的原味，是許多人的首選，同樣含有杏仁果、核桃、腰果、夏威夷豆，共4種堅果，不同口感與香氣，同時都能吃到，無調味減少負擔，可以攝取最直接的營養。

VIVA萬歲牌 堅果日記

▲盛香珍,萬歲牌,堅果,葡萄乾,果乾,健康。（圖／Her）

▲25g*30包，原價870元、特價739元。點我購買。

萬歲牌的堅果日記可是人氣銷售100萬盒，專為愛吃堅果的人設計，堅持完美比例75%堅果，加上25%櫻桃乾、蔓越莓乾，不添加人工色素、無香料、無防腐，不同口感更有層次。

關鍵字：

盛香珍, 萬歲牌, 堅果, 葡萄乾, 果乾, 健康, Her, Her和她

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