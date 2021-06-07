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寶可夢呆呆獸變巨大抱枕！150公分尺寸驚人　靠著滑手機太療癒

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編輯／Emily　圖／翻攝自pokemoncenter-online.com、twitter@meiji_s_genki

《精靈寶可夢》裡面的呆呆獸長相呆萌，有著龐大粉紅身軀，和隨時在放空的呆滯眼神，要是在家裡養一隻一定很療癒。日本的寶可夢中心近期就新推出一款「呆呆獸等身大玩偶」，長達150公分的尺寸很驚人，能陪伴你一起享受在家的時光，不管是抱在懷裡、靠著當抱枕都超舒服。

▲呆呆獸玩偶。（圖／翻攝自okemoncenter-online.com）

呆呆獸屬於憨憨寶可夢，有著肥肥胖胖的體型，全身都是粉紅色，耳朵捲成可愛的圓型，眼睛裡的瞳孔超級小，所以看起來總是目光呆滯、無神，好像隨時都在放空。卡通裡牠動作、反應都很慢，常常躺在河邊或海邊發呆，懶散的模樣超圈粉，被做成等身大玩偶一樣保留了這些特色，買一隻放在家，會讓房間充滿悠閒氛圍。

▲呆呆獸玩偶。（圖／翻攝自okemoncenter-online.com）

▲呆呆獸玩偶。（圖／翻攝自okemoncenter-online.com）

「呆呆獸等身大玩偶」以呆呆獸的真實比例還原，做成巨型玩偶，整隻呈現趴姿，全身圓滾滾的，特別的是尾巴部分非常長，所以全長加起來有150公分。擺在沙發或床上都合適，靠在軟綿綿的身軀上滑手機、看書完全不累，抱著它睡覺也能一夜好眠。

▲呆呆獸玩偶。（圖／翻攝自okemoncenter-online.com）

▲呆呆獸玩偶。（圖／翻攝自okemoncenter-online.com）

另外，前陣子迎來漫畫完結的《進擊的巨人》在日本與明治的「即攻元氣」能量果凍合作，除了角色出現在廣告中，還推出一款超大型的「巨人床墊」，整張墊子就是巨人的臉，臉上的筋肉、五官細節都神還原，而且全長有2公尺，一個大人躺在上面空間很寬敞。可惜它只有抽獎中選的幸運兒才能得到，好希望之後能商品化。

▲呆呆獸玩偶。（圖／翻攝自okemoncenter-online.com）

▲呆呆獸玩偶。（圖／翻攝自okemoncenter-online.com）

關鍵字：

精靈寶可夢, 寶可夢, pokemon, 呆呆獸, 玩偶, 抱枕, 娃娃

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