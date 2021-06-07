吃爆！能量飲出「泡菜口味」酸酸甜甜　連顏色都是戀愛的粉紅色

記者李薇／綜合報導

南韓人很愛吃泡菜，幾乎可以說是「國民美食」之一，現在它不僅僅是小菜而已，有品牌更是推出限定「泡菜能量飲」，包裝上面就是整顆泡菜圖案，據說喝起來酸酸甜甜的，很是解膩，以後吃不下飯就來一杯，包準胃口大開。

▲超特別的泡菜能量飲。（圖／kimchienergy_kr IG、100vim IG）



這款「泡菜能量飲」從包裝上面就印了一顆大大的泡菜，讓人好奇口味喝起來的味道會不會怪怪的，不過有喝過的人就說，「酸酸甜甜，還有點草莓的感覺」，讓人不禁想嘗試起來，倒出來的顏色也是非常繽紛的淡粉紅色，相當好看。

▲很多人都在嘗試新品。（圖／kimchienergy_kr IG）



不只是這款能量飲非常奇特，最近南韓7-11還推出西瓜口味的圓形軟糖，外面是綠色的西瓜造型，裡面則是紅色的果醬口感，吃起來外皮相當Q彈，裡面則是濃郁的果醬，兩種口感交合在一起，相當特別。

▲西瓜軟糖也是相當逼真。（圖／7elevenkorea IG）



西瓜軟糖一在7-11官方IG亮相，立刻吸引許多人留言說要「吃爆！」因為之前還推出過草莓口味的，味道相當濃郁，可以想見西瓜口味也是如此，所以很多人迫不及待想要嚐嚐看口味如何，是否跟之前的一樣濃郁香甜。

只要兩個步驟！超簡單製作出「人魚公主捲髮」約會、上班都好美



此生必收「五花肉打亮」#PinkGlow！玫瑰金珠光美到讓人睜不開眼



根本就是「人間無花果」！超美的唇釉色，還印有莎莉圖案太可愛