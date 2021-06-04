《上流戰爭》三女主同框拼美！金素妍貼身洋裝洩真實身材、柳真最顯老

記者王則絲／台北報導

韓劇《Penthouse上流戰爭》第三季於4日開播，發布記者會上主演群們通通到齊，金素妍、李智雅與柳真三位女主角也現身同框比美。金素妍一身鵝黃色貼身洋裝將身形展露無遺，40歲的驚人身材讓網友都看傻了眼；李智雅則是利用黑白條紋短裙達到逆齡作用；不過柳真這回可說是失算了，不光是扁塌髮型讓髮際線顯得很高，褲裝造型也未能彌補身高不足。

▲《Penthouse上流戰爭》第三季開播。（圖／愛奇藝）



發布會上金素妍選穿AVOUAVOU鵝黃色貼身洋裝，服貼身材的剪裁凸顯金素妍姣好的身材，散發端莊優雅氣質，即便是全素色的簡約設計，也抵擋不了她的女王氣場，與劇中華麗強勢的造型各有千秋。

▲金素妍貼身洋裝勒出驚人好身材。（圖／翻攝自IG@sbsdrama.official）

李智雅這天則是穿上了LOUIS VUITTON的黑、白條紋上衣與膝上短裙，腳踩GIANVITO ROSSI的高跟涼鞋呼應整身色系，成功營造逆齡感。

▲李智雅穿著短裙造型成功打造逆齡感。（圖／翻攝自IG@sbsdrama.official）

《上流戰爭》中最重要的三位女主角同框，拼美戰況激烈，柳真這回就顯得稍微失色，除了身穿的褲裝造型，給人有些老氣的感覺，剪裁、比例不夠修身，原本就比較不足的身高部分也無法彌補，此外，髮型部分頭頂太過扁塌，讓額頭髮際線變得搶鏡。

▲柳真發布會造型。（圖／翻攝自IG@sbsdrama.official）

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