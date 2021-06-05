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LIFE・經典／長達150米的屋頂花園　哥本哈根IKEA呈現新風貌

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▲IKEA哥本哈根。（圖／翻攝Dorte Mandrup官網）

▲IKEA哥本哈根新店設計，為社區帶來更多綠意。（圖／翻攝Dorte Mandrup官網，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

全球最大的居家製造商IKEA，近年致力於資源永續、循環經濟的議題，近期丹麥的Dorte Mandrup建築工作室，公開了他們與IKEA在哥本哈根的商場合作設計，結合一座長達150公尺的花園，讓前往IKEA購物的人能更感受生活上的豐富體驗。

以往我們印象中的IKEA賣場，都是「一個方盒子」，或許內部有設計挑高、餐廳等軟性空間，但仍無法跳脫賣場格局，而他們預計在2023年於哥本哈根市中心開幕的店面可不是如此，除了建築物本身的特色外，還結合一座長型、兼具公共設施與運輸功能的屋頂花園，帶給該區居民們一個喘息空間。

▲IKEA哥本哈根。（圖／翻攝Dorte Mandrup官網）

位於哥本哈根的IKEA新店靠近火車總站、歷史悠久的Meatpacking區和內城港口，是相當繁忙、人口稠密的地區，因為如此，該區也很少有大片綠地，既然沒有地能做公園，不然乾脆就造一個吧！利用150公尺長的屋頂空間，另外結合延長1公里的延伸通道，成為大片綠地公園的落腳處，頗有新加坡花園城市的味道。

雖然屋頂上可能無法栽種的大型樹木，但充滿綠意的草皮、花卉與較低矮的灌木，仍可以讓這片屋頂公園充滿盎然生機，搭配周邊地面上的的原木林，成為一個立體的花園風景，為週邊居民帶來愜意的散步空間，另外延伸與公共設施結合，讓人能慢慢散步之外，也能從屋頂的頂部，欣賞到 Vesterbro、運河和內城的美景。

▲IKEA哥本哈根。（圖／翻攝Dorte Mandrup官網）

然而我們還能發現一點不同，就是總是以瑞典國旗藍黃色鮮明對比，作為賣場外觀的IKEA，也在這間店被改變了，白色的浪板覆蓋上植披成為大部分的外觀，主要考量整體城市的設計與居民的觀感，IKEA不再以賣場作為主要訴求，而是能融入附近居民的生活空間跟場所為出發。

▲IKEA哥本哈根。（圖／翻攝Dorte Mandrup官網）

IKEA的願景是到2030年，能成為一間「全循環企業」，使用100%回收塑膠做為商品原料，並以廢才開發新商品，降低更多地球污染源。而哥本哈根則期望在2025年成為全球第一個碳中和城市，期望兩個相同目標的合作概念，也能擴及到世界上更多角落。

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關鍵字：

LIFE, 經典, 建築, ＩＫＥＡ, 哥本哈根

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