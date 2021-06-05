辛芷蕾高級美駕馭百萬鑽錶　網讚「萬寶龍選對人了」

▲辛芷蕾俐落褲裝搭配萬寶龍百萬元鑽錶，被網友讚高級美。（圖／翻攝萬寶龍微博）



記者陳雅韻／台北報導

《如懿傳》中飾演「嘉貴妃」爆紅的35歲大陸女星辛芷蕾，在戲裡使壞的眼神讓人恨得牙癢癢，戲外則是時尚寵兒，拍穿搭照眼睛狂放電。日前她以帥氣的黑白褲裝出席雜誌活動晚宴，佩戴萬寶龍（Montblanc）百萬元的寶曦系列自製機芯萬年曆腕錶，網友一面倒狂讚「高級美」、「品牌選對人了」！

▲辛芷蕾佩戴萬寶龍限量88只的寶曦系列自製機芯萬年曆腕錶。

辛芷蕾今年成為萬寶龍品牌大使，把握任何為品牌曝光的機會，此次所戴的寶曦系列自製機芯萬年曆腕錶限量88只，閃亮的面盤為砂金石玻璃材質，呈現清晰易讀的萬年曆功能，包括指示星期、日期、月份、閏年，中央位置提供第二時區顯示，並在9點位置提供24小時和日夜顯示，被繁星簇擁的月相則位於6時位置。

▲萬寶龍寶曦系列自製機芯萬年曆腕錶限量款88，1,029,500元。（圖／萬寶龍提供）



蕭邦（Chopard）IMPERIALE自動上鍊月相腕也採用砂金石打造面盤展現點點星光，12時位置的月相兩側，點綴大熊座、小熊座、仙后座、仙王座和天龍座等北半球五個主要星座圖案，星空的浪漫意象盡收眼底。

▲蕭邦採用砂金石玻璃面盤的IMPERIALE Moonphase系列腕錶。

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