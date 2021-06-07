包・開箱／侯佩岑同款水桶包新增超美「抹茶綠」！T字老花方包不退流行

記者王則絲／專題報導

雖然女神侯佩岑的發文頻率不高，但也可說是一名帶貨實力堅強的女星，先前她曾在穿搭中背上TORY BURCH檸檬黃色的老花水桶包，近期全新推出了草編版抹茶綠色款式，充滿濃烈度假氣息！另外，TORY BURCH於今年早秋亦推出全新掀蓋方包包型，由劉雯上身示範，今日《ET FASHION》便帶大家開箱近賞這兩款T字老花水桶包以及新款掀蓋方包。

▲TORY BURCH老花系列水桶包相當夯。（圖／翻攝自侯佩岑、李多熙IG）



TORY BURCH的T字圖騰靈感源自於經典的雙T Logo、結合菱格紋設計衍伸而來，並將此老花圖紋運用在眾多包款上，一推出之後廣受喜愛，像是女神侯佩岑就曾經背過檸檬黃色的T字老花水桶包，韓女星李多熙也拎上百搭的黑色老花款，絲毫不會受到年齡限制。

▲今日《ET FASHION》開箱款式。（圖／品牌提供）



今日《ET FASHION》要來開箱的款式為TORY BURCH 2021夏日早秋新推出的手袋，首先看到「T字老花水桶包」運用了全新技法，採用充滿度假氛圍草編材質作為基底，再由絲線纏繞刺繡成立體的老花圖騰，近看細節質感令人驚艷，新推出的抹茶綠色色調很特別，值得收藏。

▲抹茶綠色老花刺繡水桶包，採草編材質打造而成，立體刺繡質感很棒。（圖／記者王則絲攝）



▲水桶包內部空間。（圖／記者王則絲攝）



▲T字老花水桶包亦有推出純白仙氣款式。（圖／品牌提供）



本季亦推出了全新掀蓋方包包型，帶來海軍藍色與檸檬黃色的T字老花提花織布款式，共分為兩種尺寸，經典、俐落的方包設計無論何時都會是流行款，日常實用且內部空間非常大，磁吸扣設計方便開包，除有兩大隔層外，還附有拉鍊夾層以及暗袋。

▲本季全新老花包型，內部空間夾層超多！非常實用。（圖／記者王則絲攝）



▲除海軍藍色之外，檸檬黃色款式更適合活力夏季。（圖／品牌提供）



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