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煩悶焦慮快試試！營養師曝9種「好心情食物」還能助眠、助瘦身

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▲▼9種「好心情食物」。（圖／翻攝IG、pexels）

▲營養師分享9種能幫助調節情緒的「好心情食物」。（圖／翻攝IG@sachi_fujii_official）

記者張毓容／台北報導　圖／翻攝unsplash、pexels

最近居家防疫，每天關在家不敢出門，看疫情新聞看得好悶、好焦慮？或是WFH同時還要應付小孩各種問題，讓媽媽們感到心好累嗎？知名營養師蕭瑋霖（杯蓋）特別分享吃了能幫助「讓心情變好」的9種食物，心情不好、情緒低迷的時候，快試試這些食物，或許能幫讓你感到放鬆、心情變得愉悅一點。

＃鮭魚、鮪魚

像是鮭魚、鮪魚等富含Omega-3脂肪酸的魚類，與大腦發育有關，也有研究發現，攝取Omega-3脂肪酸，能幫助降低憂鬱程度。

▲▼9種「好心情食物」。（圖／翻攝unsplash、pexels）

＃黑巧克力（70%以上）

黑巧克力中所含的成分類黃酮，可幫助增加大腦血流量，調節思緒；另外，所含的可可鹼也與情緒調節有關。

＃優格、優酪乳

像是優格、優酪乳等發酵食品，有乳品的特性外，也富含益生菌，能夠幫助改善腸道菌叢生態，維持腸道健康，而腸道健康又可直接影響到情緒，與心情的好壞息息相關。

▲▼9種「好心情食物」。（圖／翻攝unsplash、pexels）

＃牛奶

牛奶富含鈣質以及色胺酸，鈣質與神經傳遞有關，而色胺酸則有助於血清素製造合成，進而幫助放鬆心情。

＃香蕉

香蕉也是富含色胺酸，與血清素製造有關，能幫助放鬆心情。

▲▼9種「好心情食物」。（圖／翻攝unsplash、pexels）

＃燕麥

燕麥說無全穀雜糧類食物，富含碳水化合物，能夠幫助提供能量，其中還含有水溶性膳食纖維，又可幫助穩定血糖，而血糖穩定對於心情調適也非常重要。

＃漿果類水果

像是藍莓、蔓越莓或是葡萄等漿果類水果，富含花青素，而花青素不僅是讓水果呈現藍色的色素，還具有抗氧化功能，與情緒調節也有關。

▲▼9種「好心情食物」。（圖／翻攝unsplash、pexels）

＃堅果種子

堅果種子富含含礦物質、維生素E以及Omega-3脂肪酸，對健康有益之餘，對情緒調節也有幫助。

＃毛豆

毛豆富含維生素B1，能幫助神經訊號傳遞。

蕭瑋霖（杯蓋）也提醒，影響心情的因素有很多，像是飲食、壓力、睡眠、作息，甚至是遺傳都會影響到情緒，飲食只是其中一小部分，還是要找到讓自己適當舒緩壓力、放鬆情緒的方式，搭配飲食輔助，才能時常擁有好心情。

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關鍵字：

飲食, 食物, 好心情, 快樂食物, 情緒, 舒壓, 紓壓, 營養師, 建議, 居家, 防疫

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